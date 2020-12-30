Цветы и куклы. Творческая выставка Елены Пономаренко

В фойе областной научной универсальной библиотеки сегодня последний день можно посмотреть необычную выставку южносахалинки Елены Пономаренко: цветы из полимерной глины и куклы из текстиля.

Мир цветов из полимерной глины открылся мастерице еще восемь лет назад. Она была восхищена, как из мягкого, пластичного цветного материала можно создавать нежные, воздушные букеты. Как лепесток за лепестком рождаются цветы. С тех пор лепка цветов стала для Елены частью творческой жизни.

С опытом приходило понимание, как создать абсолютно любое растение. Осваивала новые техники лепки, экспериментировала с тонировкой цветов, оформлением композиций.

Позже еще одним увлечением мастерицы стало изготовление текстильных интерьерных кукол.

Своих кукол и рукотворные цветы Елена Пономаренко, сертифицированный инструктор по лепке цветов «DECO Clay Craft Academy», показывает на разнообразных выставках, делится опытом их изготовления.

Людмила БЕРКОВИЧ.