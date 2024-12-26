Цветы в ледяном хрустале

Есть в пушкинском «Евгении Онегине» такие строки: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень…». А в Южно-Сахалинске в минувшую субботу в стеклянном павильоне городского парка на подобном контрасте «сошлись» лёд и… цветы.

Здесь в седьмой раз открылась выставка «Хрустальный вернисаж». (Автор проекта – руководитель школы икебаны «Согецу», председатель совета директоров РОО «Цветы Сахалина» Александра Кудряшова).

Весь декабрь её ученики трудились над созданием ледяных композиций в новогодней аранжировке. А ещё оформляли вокруг павильона двенадцать арок (по числу месяцев в году). Каждый, кто пройдёт под ними, ощутив сказочную атмосферу, сможет загадать заветное желание с надеждой, что оно исполнится.

– У меня многие спрашивали: будет ли в этом году «Хрустальный вернисаж»? – сообщил на открытии выставки директор парка Виктор Калюжный. – Я пообещал: будет. Рад, что благодаря Александре Семёновне Кудряшовой и её команде слово сдержал. Работы на выставке замечательные, ведь с каждым годом мастерства и опыта у авторов прибавляется.

– Есть много возможностей и техник для создания художественных образов, – рассказала Кудряшова. – Но однажды мы восхитились, увидев в природе, как прекрасен живой трепетный цветок, закованный в прозрачный лёд. Экспериментировать рискнули не сразу. Решили, что это жестоко по отношению к растениям. Только ведь у цветов очень короткий срок жизни, а во льду они живут месяцами, не теряя красок, необычно и прекрасно смотрятся. И вот уже семь лет единственные в стране мы занимаемся таким видом творчества. Замораживаем в плоских ёмкостях воду из природных источников и создаём картины. Тематика нынешних: миру – мир, семья, любовь и счастье.

В этом году на «Хрустальном вернисаже» впервые появились работы воспитанников южно-сахалинского детского сада № 9 «Чебурашка», а также школьников из гимназии № 2.

Творчество детей и взрослых (от 5 до 80 лет!) отмечено благодарственными письмами. Грамотами награждены: Виталий и Галина Тесленко, Валентина Берсенёва и её дочь Екатерина, Светлана Назарова и её дочь Майя, Светлана и Василиса Даниловы, Дмитрий Иванов, Любовь Никитина, Елена Сошникова, Юлия Охримчук, Светлана Мирошниченко, Наталья Колесникова…

На выставке побывал Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске ¨кота Кэнити, он поздравил и поблагодарил её участников.

А напутствие всем от Александры Кудряшовой было таким: создавайте ледяные картины в своих дворах, садах, на балконах. Это просто и интересно. А чтобы композиции смотрелись профессионально, приходите учиться в школу, она находится в центре досуга «Теремок» по адресу: Коммунистический проспект, 2. Занятия по субботам с 11 часов.

Людмила Степанец.