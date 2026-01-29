Цветёт весна в теплицах. Совхоз «Тепличный» готовит миллион тюльпанов к 8 Марта

Яркие краски и аромат

Цветоводы совхоза «Тепличный» высадили почти миллион луковиц тюльпанов. Предприятие объявило, что принимает предварительные заявки на срезку цветов по случаю предстоящего 8 Марта.

Растения к тому времени благодаря использованию современных технологий, гидропонного метода выращивания наберут необходимые кондиции и предстанут во всей красе. Судя по информации на сайте «Тепличного», коллекция тюльпанов насчитывает больше полусотни сортов. Цветки разно­образной окраски, махровые и нет, с разной формой бутонов… Красотища!

Региональное министерство сельского хозяйства и торговли отметило, что островное цветоводство обладает значительным потенциалом и развитию этой отрасли уделяется особое внимание областных властей. Цветоводам, занимающимся многохлопотным выращиванием цветов и рассады в защищённом грунте, помогают материально: компенсируют часть затрат на оснащение теплиц, природный газ, которым обогревают цветочные теплицы.

Результаты налицо: Сахалинская область на сегодня – единственный дальневосточный регион с полноценно развитым промышленным цветоводством. По данным министерства, каждый год островные производители поставляют более 3,5 млн тюльпанов и роз, это больше половины объёма внутреннего спроса. Так уж сложилось исторически, что именно тюльпаны к 8 Марта считаются самыми популярными цветами.

Роман с продолжением

Совхоз «Тепличный» в следующем году отметит круглую дату: исполнится ровно двадцать лет с начала эпопеи с выращиванием тюльпанов в этом хозяйстве. Начиналось всё в 2007 году с приобретения десяти тысяч луковиц для украшения клумб около цехов. Семь из них были высажены на клумбах, а остальные пошли на выгонку для срезки. Интересно, что первыми были тюльпаны сортов Стронг Голд, Том Пус и Денмарк. Они и до сих пор занимают достойное место в коллекции предприятия.

В прошлом году «Тепличный» высадил более миллиона луковиц тюльпанов, в 2024-м на четверть миллиона меньше. Для быстрой и качественной упаковки такого количества красоты предприятие обзавелось спецмашиной, заменяющей до 30 работников в день.

По данным «Тепличного», в ассортименте не только проверенные годами и десятилетиями тюльпаны, но и новые сорта. В том числе Ворлд Боул с пурпурными махровыми цветками, Симфония с бело-розово-сиреневыми, Кроссфайр с ярко-красными махровыми лепестками с огненно-жёлтой каёмкой, а также розово-белый Пинк Стоун и красно-бордовый Скарлет Верона.

Цветочная угадайка

Можно ли цветоводам-любителям, например, из числа дачников, самостоятельно провести выгонку тюльпанов к 8 Марта? Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виктор Шейко не видит в этом больших проблем, но с одной важной оговоркой:

– В среднем выгонка длится две недели, но это очень приблизительный показатель. У разных сортов тюльпанов сроки могут существенно отличаться. Поэтому для определения даты полного формирования бутона нужно как минимум знать название сорта, изучить его особенности и создать все необходимые условия. В бытовых условиях тюльпанные луковицы зимой следует хранить в ёмкостях, присыпая их почвой, в тёмном и прохладном месте. Для того чтобы луковицы «проснулись», достаточно переместить их в тепло, обеспечить достаточным количеством света и влагой. Остальное растения сделают сами.

В Сахалинском ботаническом саду есть собственная коллекция раннецветущих растений-эфемероидов, в которой представлены различные сорта тюльпанов, гиацинтов, а также мускари, пролески, крокусы… Но здесь нет собственной оранжереи, поэтому нет возможности заниматься выгонкой. Растения зимуют под толщей снега, и полюбоваться ими можно будет не раньше апреля.

Пётр НИКОЛАЕВ.