Цыплята справляют новоселье

На южно-сахалинской птицефабрике «Островная» перед Новым годом оживление.

Туда заселилась новая партия несушек породы супер ник – около 83 тыс. голов.

В областном министерстве сельского хозяйства и торговли отмечают, что это событие знаковое для предприятия. Длительное время в магазинах «Островной» отсутствовала продукция. Птичий грипп свёл на нет многолетнюю заботу птицеводов.

Порода супер ник отличается от других высокой яйценоскостью и устойчивостью к болезням, неприхотливостью в разведении и содержании и пр. По сравнению с другими яичными породами она раньше начинает нестись. Это значит, что через 17 – 18 недель местных яиц в торговых точках станет ещё больше, объясняют специалисты.

Сегодня поголовье кур-несушек на птицефабрике уже превышает 160 тысяч голов, в сутки в торговлю отгружается более 120 тысяч яиц.