Да будет свет! Конфликт: при отключении электричества за долги пострадали интересы ребенка

Темно и холодно
В наше непростое время создавать на ровном месте дополнительные очаги социальной напряженности – «роскошь» непозволительная. Но они создаются.
У входа в здание администрации Углегорского района стоит в пикете женщина с рукописным транспарантом. А на нем жутковатое: «Помогите! Семья с несовершеннолетним ребенком 10 дней без света»
Олеся Морозова проживает в частном доме в Шахтерске. Она категорически не согласна с действиями энергетиков, соглашается оплачивать потребленное семьей электричество только по своему, установленному в доме счетчику, а не по тому подвесному, что ресурсоснабжающая организация установила на столбе ЛЭП. Она ему не доверяет, и прежде всего потому, что стали поступать чересчур большие счета:
– По их показаниям, судя по квитанциям, я должна была платить 2600, 3000, 3100, а за декабрь 2021-го вообще 4500 рублей! Это при том, что ранее расход электроэнергии в месяц составлял в пределах 180 – 200, максимум 400 киловатт, если в деньгах – 1100 – 1200 рублей. Я плачу по своему счетчику, а по их счетчику из-за разницы показаний у меня растет долг. Их подвесной прибор учета не дает возможности следить за показаниями, поэтому я и проконтролировать не могу.
Энергетики мне говорят – езжайте в Углегорск, получите пароль и смотрите через сайт. Нет, так не пойдет. Должен быть счетчик и передающий прибор, которые ведомство должно передать на мою балансовую принадлежность с соответствующими актами…
Уже было несколько отключений. Энергетики подали на меня в суд. Он удовлетворил исковые требования о принудительном взыскании с меня задолженности. На 15 марта она составила 43601 рубль. Плюс еще 10 тысяч рублей – за незаконное подключение. Но в решении суда не сказано, что нужно семью от света отключать!
Сейчас я обжалую решение в 9-м кассационном суде, что во Владивостоке. Сидим по факту без света. Зима на носу, поздно светает и рано темнеет. В доме прохладно: хоть и печное отопление, но приходится прокачивать теплоноситель по системе с помощью электронасоса. Моему мальчику 11 лет. Ребенок учится в 5-м классе, ходит в музыкальную школу, в художку, домой возвращается только к 18-ти часам в потемках.
В прошлом году, когда тоже отключали, у меня двое несовершеннолетних проживало. Сейчас старший сын уже вырос, закончил школу и поступил в институт. В доме прописаны пять человек. У меня есть еще дочь, которая закончила школу с золотой медалью и сейчас учится в СахГУ на физмате.
По поводу отключения я писала заявление в полицию – ответили, что все законно, последовал отказ в возбуждении уголовного дела. Были обращения и в другие инстанции, нигде поддержки я не нашла. Но ведь должна же быть справедливость!
У энергетиков свои правила
На запрос «Советского Сахалина» поступил ответ из регионального филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».
Энергетики пишут о том, что работа по взысканию задолженности с потребителей ведется в рамках действующего законодательства. По адресу проживания Морозовой О. А. в 2008 году был установлен подвесной прибор учета электроэнергии. В 2016 году осуществлялась его замена. Прибор учета – с действующей государственной поверкой, соответствует требованиям коммерческого учета.
Именно этот прибор в данном случае является расчетным, по его показаниям начислялась все это время, с 2008 года, плата за потребленную электроэнергию.
При этом ее задолженность начала формироваться с 01.12.2019 года и на 29.02.2020 года сумма составила 17 323 рубля 17 копеек.
Задолженность в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных, исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленной в регионе, является основанием для ввода ограничения коммунальной услуги потребителю.
13.03.2021 года Морозовой О. А. было направлено уведомление об ограничении в подаче электроэнергии в случае неоплаты долга. На решение вопроса о погашении задолженности или заключении соглашения о реструктуризации долга законодательство отводит 20 дней. В течение этого срока потребитель на контакт с представителями энергокомпании не вышел, 08.04.2021 года было произведено ограничение.
С этого момента вопрос погашения долга не решался, потребитель самовольно подключался к электросети, в соответствии с чем составлялись соответствующие акты. Энергокомпания обратилась в суд о принудительном взыскании задолженности. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном размере.
Прокуратура Углегорского городского округа, ГЖИ, министерство энергетики, уполномоченный по правам человека, правительство Сахалинской области – все органы государственной власти, куда обращалась Морозова О. А., не нашли нарушений законодательства в действиях Сахалинэнергосбыта по ограничению подачи электроэнергии из-за имеющейся задолженности.
Детям – свет, взрослым – суд
Игорь Янчук, в недавнем прошлом депутат Сахалинской областной думы, ныне адвокат прокомментировал ситуацию так:
– Не буду с юридической точки зрения становиться на сторону жительницы Шахтерска, поскольку досконально ситуации не знаю, только с ее слов. Ранее я в своей практике сталкивался с подобной ситуацией. Весной 2021 года многодетная жительница Южно-Сахалинска Мородецкая оказалась в таком же положении из-за разницы в показаниях двух счетчиков. Будучи депутатом, я не раз поднимал этот проблемный вопрос. Еще до обращения ко мне горожанка больше года сидела без света с детьми. С начала весны по сентябрь у нее «набежала» большая сумма долга, около 400 тысяч рублей. Будучи заместителем председателя комитета по социальной политике, я обратился на прямую линию президента РФ как физическое лицо.
Предложил простой и логичный выход из ситуации: включить этой матери с детьми в доме свет, и пусть она оплачивает то, что будет потреблять с этого момента. А дальше уже можно в правовом поле решать вопрос с накопившимся долгом. Обращение подействовало, свет ей включили. К слову, администрация областного центра в этом случае не оставалась в стороне, предлагала разные варианты, например, готова была предоставить в аренду квартиру…
В случае с Олесей Морозовой, на мой взгляд, вполне можно было на районном уровне решить проблему в зародыше, не давая ей разрастись до таких размеров. В любом случае, интересы детей – главный приоритет.
«У нас есть такой опыт»
Любовь Устиновская, уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области:
– К нам Олеся Морозова не обращалась. Здесь уместно напомнить, что соблюдение прав несовершеннолетних – прежде всего обязанность родителей. Из-за неоплаты электроэнергии, независимо от того, кто тут прав, а кто не прав, нарушаются права ребенка всеми сторонами, и матерью тоже. Но я ни в коем случае не поддерживаю такой подход, когда выкручивают руки и заставляют выплачивать долг.
У нас есть опыт работы по таким фактам, мы участвовали в разбирательствах. Энергетики идут навстречу, дают отсрочку. Если есть добрая воля двух сторон, мы всегда готовы посодействовать, чтобы свет в доме включили и дальше разбирались с долгами, чтобы они не копились…
Если нужна помощь, Олесе Морозовой или адвокату нужно обратиться к нам, можно в электронном виде. Нужны документы, просто разговором по телефону не обойтись, а мать является законным представителем ребенка. Решение суда комментировать не могу, но в любом случае оно может быть обжаловано в законном порядке. Контактные данные таковы: телефоны 8 (4242) 469-528, 8 (4242) 469-529; факс 8 (4242) 469-478; e-mail: l.ustinovskaya@sakhalin.gov.ru; сайт: http://deti.gov.ru/region/sahalin.
От автора
Судя по статистике, предоставленной ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», на сегодня более 47 тысяч частных клиентов накопили задолженность за потребленную электроэнергию в суммах более двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления. Отключено за долги 4 тысячи злостных неплательщиков.
Думается, последняя цифра могла быть гораздо меньшей, если бы энергетики наладили должным образом работу со своими клиентами. Язык ультиматумов – не самый подходящий во многих случаях. Проще всего, не знакомясь с ситуацией на месте, объявить человека злостным неплательщиком и выбивать из него долги на манер коллекторов. Должна быть налажена профилактическая, разъяснительная работа, совместный поиск выхода из непростых ситуаций. Отношения должны быть партнерскими, в целом доброжелательными. А когда диалога нет, стороны не слышат и не желают слышать друг друга, проблемы лишь усугубляются, «снежный ком» нарастает. В итоге страдает дело: общая задолженность клиентов компании за потребленную электроэнергию уже превысила 400 млн рублей. Одним лишь «выкручиванием рук» ситуацию не поправить, она все больше загоняется в тупик.
Ярослав САФОНОВ.