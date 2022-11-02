Да будет свет! Конфликт: при отключении электричества за долги пострадали интересы ребенка

Темно и холодно

В наше непростое время создавать на ровном месте дополнительные очаги социальной напряженности – «роскошь» непозволительная. Но они создаются.

У входа в здание администрации Углегорского района стоит в пикете женщина с рукописным транспарантом. А на нем жутковатое: «Помогите! Семья с несовершеннолетним ребенком 10 дней без света»

Олеся Морозова проживает в частном доме в Шахтерске. Она категорически не согласна с действиями энергетиков, соглашается оплачивать потребленное семьей электричество только по своему, установленному в доме счетчику, а не по тому подвесному, что ресурсоснабжающая организация установила на столбе ЛЭП. Она ему не доверяет, и прежде всего потому, что стали поступать чересчур большие счета:

– По их показаниям, судя по квитанциям, я должна была платить 2600, 3000, 3100, а за декабрь 2021-го вообще 4500 рублей! Это при том, что ранее расход электроэнергии в месяц составлял в пределах 180 – 200, максимум 400 киловатт, если в деньгах – 1100 – 1200 рублей. Я плачу по своему счетчику, а по их счетчику из-за разницы показаний у меня растет долг. Их подвесной прибор учета не дает возможности следить за показаниями, поэтому я и проконтролировать не могу.

Энергетики мне говорят – езжайте в Углегорск, получите пароль и смотрите через сайт. Нет, так не пойдет. Должен быть счетчик и передающий прибор, которые ведомство должно передать на мою балансовую принадлежность с соответствующими актами…

Уже было несколько отключений. Энергетики подали на меня в суд. Он удовлетворил исковые требования о принудительном взыскании с меня задолженности. На 15 марта она составила 43601 рубль. Плюс еще 10 тысяч рублей – за незаконное подключение. Но в решении суда не сказано, что нужно семью от света отключать!