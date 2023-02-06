Да будет свет! В Смирныховском районе пошагово решают хроническую проблему с уличным освещением

Вспоминается жутковатая картинка: на заре двухтысячных пассажирам ночного поезда, прибывавшим в село Буюклы, нужно было пробираться от станции до цивилизации сотни метров по козьим тропам, погруженным зимой во тьму. В руках багаж, под ногами скользкие снежно-ледовые бугры, и где-то вдали маячит ближайший работающий фонарь… Травмоопасно было, не лучшим образом сказывалось на криминальной обстановке, да и просто некомфортно.

Что говорить о селах, ведь и в районном центре до недавних пор дело обстояло не лучшим образом. Подвижки к лучшему начались в 2015-м, и с каждым годом на улицах становится светлее. Хотя и не такими скорыми темпами, как хотелось бы. Подробнее об этом рассказала Анна Сафина, заместитель главы района по вопросам строительства и ЖКХ:

– В прошлом году в Смирных выполнены работы по устройству уличного освещения на участках общей протяженностью 5,3 километра. Новые опоры и сами фонари устанавливали в рамках капремонта автодорог общего пользования местного значения. Особо выделю участок в 2,5 километра по улице Торговой, где специалистам компании-подрядчика «Вымпел» из областного центра пришлось выполнить колоссальный объем работ.

Помимо этого уличное освещение заработало на улицах Полевая, где линии электропередачи протянули на 645 метров, Железнодорожная – 778 метров, Лесная – 960 метров и др.

Подрядчик не подвел, справился с выполнением контракта досрочно – до 20 января.

Смирныховцы обращаются в мэрию, указывают на другие пока еще не освещенные участки.

Пошагово мы идем к тому, чтобы осветить все улицы, и не только в Смирных, но и в других населенных пунктах района. Естественно, в пределах нашего финансирования. В прошлом году очень помогла поддержка из областного бюджета.

Активно готовится проектно-сметная документация к новым тендерам. При этом мы стараемся по максимуму учитывать мнение людей. Регулярно проходят встречи населения с главой района. В ближайшие две недели предстоит объехать весь район, поговорить с жителями сел. Кроме того, обязательно учтем прошлогодние обращения и пожелания.

Валентин Писарчук, сотрудник управления капстроительства УКС Смирныховского района:

– Тендер разыгрывался в апреле – это неспроста, мы стараемся отыграть объекты до начала горячей поры. В прошлом году главой района принято решение о том, чтобы подобные аукционные процедуры проводились до наступления лета. Чтобы подрядчики заходили и спокойно работали. Я живу в Смирных. Работа ежегодная. С каждым годом число освещенных улиц увеличивается – не только в районном центре, но и в населенных пунктах района.

Работы по устройству освещения будут продолжены в 2023 году.

Владимир СЛАВИН.