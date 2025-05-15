Да здравствует ХХ годовщина Советского Сахалина!

Под этой шапкой 15 мая 1945 года вышел номер «Советского Сахалина».

15 мая 1925 года над северной частью острова гордо взвилось Красное знамя Советов. Японские захватчики ушли с нашей земли.

Счастливое совпадение. Над Советской страной сияет солнце победы! Гитлеровская Германия поставлена на колени, враг разбит наголову. Ликует весь народ. Ликуют трудящиеся нашей области.

За 20 лет Северный Сахалин – отсталая окраина царской России – добился серьёзных успехов в развитии народного хозяйства и культурной жизни.

Во много раз выросла добыча угля и заготовка леса. Значительно расширена картофельно-овощная база. Построены десятки школ, больниц, клубов и других культурно-бытовых учреждений.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Советского Сахалина самоотверженно работали для фронта, для ускорения нашей победы над немецко-фашистскими захватчиками. Рабочие, инженеры и техники нефтепромыслов Оха, Эхаби, Катангли бесперебойно обеспечивали горючим армию, промышленность и сельское хозяйство. Рыбаки дали Красной Армии миллионы пудов высококачественной рыбной продукции. Колхозники и работники совхозов, трудясь на полях и фермах, снабжали население и пограничные войска картофелем, овощами и продуктами животноводства.

Газета публикует приветствие рабочим, колхозникам и интеллигенции Сахалинской области от Хабаровского крайкома ВКП(б) и краевого Совета депутатов трудящихся. Печатается письмо от жителей области товарищу Сталину. В передовой статье «Славное десятилетие» подводятся итоги развития Северного Сахалина за это время.

На 2 – 3-й страницах о вкладе трудящихся области в дело великой победы рассказывают секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) И. Чижов, главный бухгалтер рыбакколхозсоюза К. Петрашкевич, главный маркшейдер треста «Сахалинуголь» И. Чуркин, главный геолог «Дальнефти» Е. Смехов.

В номере – материалы об успешной работе сельхозартелей, колхозов и совхозов, о людях труда, фотографии стахановцев, стихи и рассказ.

За ударный труд

Публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями работников треста «Сахалиннефть».

За успешное выполнение заданий правительства по увеличению добычи нефти на острове Сахалин орденами Ленина отмечены мастер по добыче нефти Охинского промысла Фёдор Карпиленко и начальник объединения «Дальнефть» Иван Миронов. Орденом Трудового Красного Знамени награждены 12 человек, орденом «Знак Почёта» – 12 человек, медалью «За трудовую доблесть» – 18 человек, медалью «За трудовое отличие» – 12 человек.

В этот день 80 лет назад

Как сообщает Советское Информбюро, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал. В оперативной сводке за 15 мая говорится, что приём пленных на всех фронтах закончен.

Люди тыла

Знатная трактористка совхоза «Пильво» комсомолка тов. Климентьева. В 1944 году на тракторе «У-2» выполнила план на 120 процентов и сэкономила 133 килограмма жидкого топлива. На ремонте тракторов к весеннему севу 1945 года выполняет нормы на 150 – 200 процентов.