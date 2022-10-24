Дачный сезон завершается. Приходит пора первых льдинок и первых снежинок

Заморозки уже были, так что пора высаживать лук и чеснок. Не забывайте соблюдать севооборот, ведь эти культуры можно возвращать на нынешние грядки только через 3 – 4 года. Иначе растения заболеют серой или бурой гнилью донца.

Надеюсь, вы обновили и сорта чеснока. Перед посадкой снимите с зубков «рубашку», проверьте, нет ли на них пятнышек и вмятин.

Некоторые дачники выращивают эту культуру из крупных бульбочек. Осенью довольно плотно высаживают их на грядку, с тем чтобы весной был однозубковый посадочный материал.

Чтобы чеснок не стрелковался, выбирайте зубки диаметром не более 1 см. Посадки замульчируйте тем, что есть: опилками, торфом, торфокомпостом или перегноем. Весной мульчу уберете, и растения дружно пойдут в рост. Только ни в коем случае не накрывайте грядки пленкой.

Убираем редьку, дайконы, морковь и свеклу. Морковь для лучшей сохранности можно окунуть в известковое молоко и хорошо просушить. Или уложить рядками в ящики и пересыпать сухим песком, стружками или опилками. Допустимо хранить корнеплоды в мешках (только не целлофановых!) с раскрытой на 5 см горловиной.

Капусту оставляем на грядках до морозца в минус 3 – 7 градусов. После этого вилки хорошо бы сложить в бурт и с неделю подержать при минусовых температурах на огороде, в открытой теплице или на открытом балконе. Тогда кочаны по максимуму наберут сладость.

Продолжаем обновлять сад саженцами, устойчивыми к заболеваниям и адаптированными к северным условиям. В этом отношении хороши мичуринские сорта, обратите на них внимание.

Для саженцев выкапываем ям 60х60х60 или 80х80х80 см. На дно укладываем перепревший или полуперепревший навоз, бросаем в каждую лунку по горсти сложного удобрения или по 400 г диаммофоски. Все хорошо перемешиваем и проливаем. Посадив саженец, уплотняем почву и в 3 – 5 см от ствола обязательно ставим колышек. К нему подвязываем деревце в нижней и верхней части ствола. Защитой от грызунов станет укрытие толем, и не забудьте под каждый саженец бросить таблетку «Шторма».

Плодово-ягодные и декоративные кустарники подвязываем снопообразно и обрабатываем 3-проц. раствором бордоской жидкости, как и весь сад. Под корнями рассыпаем двойной суперфосфат, хлористый или сернокислый калий.

В период своего роста деревья и кустарники закисляют почву. Если на ней появляются хвощи, щавель, зеленый мох – это индикаторы кислой почвы. Значит, необходимо внести известковую или доломитовую мучку из расчета хотя бы 1 кг на 1 кв. метр.

Стоит раскислитель не дешево, поэтому вносите его поэтапно – весной, летом и осенью, обрабатывая хотя бы по 10 кв. метров. Это крайне необходимо. Выносите на огород и комочки извести, оставшиеся от побелки, и раздробленную скорлупу яиц.

К весне улучшат структуру почвы и опавшие листья, оставленные на грядках или сложенные в компостную кучу. Они превратятся в перегной.

После уборки урожая перекопайте землю на огороде и в теплице. Для будущей рассады запаситесь почвой из чистой компостной кучи, где не было ботвы заболевших растений.

Приведите в порядок тару, которая пригодится весной для посева томатов, огурцов и перцев. Торфоперегнойные горшочки лучше купите сейчас, пока на них не сезон и стоят они дешевле.

Розы накройте коробами или пластиковыми ведрами без дна. Засыпьте кустики сухими опилками или перегноем, укройте пленкой. Если розы, небольшие кустики махровой сирени или гортензии растут вдоль дорожки, то с двух сторон проложите длинные доски и засыпьте пространство между ними сухими опилками. Так вы защитите растения от вымерзания.

Виноградную лозу укладываем на возвышенное место на доску и прикрываем, либо делаем канаву и засыпаем лозу сухими опилками или перегноем и укрываем пленкой так, чтобы ее не сорвали ветра.

Многолетнюю каприфоль трудно снять с опоры, поскольку ее одревесневшие стебли очень хрупкие. Но можно лиану на опоре прикрыть пленкой. Впрочем, каприфоль выносливая. Если перезимует не укрытой, то весной придется подрезать подмерзшие верхушки растения.

Лиану лимонника и ветки черной малины сорта «кумберленд» лучше уложить на почву. Обычную малину связываем в пучки или укладываем на проволоку. Не увлекайтесь обрезкой ремонтантной малины, дающей два урожая в год. Оставьте ее в покое до весны – снег все равно поломает часть веток.

Кустикам голубики и черники поставьте опору и свяжите их снопообразно, как и кусты смородины или крыжовника. В теплые деньки продолжайте высаживать полюбившиеся сорта многолетних клубеньковых первоцветов.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

«Золотой купол»

Этот среднепоздний сорт тыквы дает 10 – 20-килограммовые плоды. Они созревают за 112 – 138 дней после посева. Хороши для приготовления соков, запекания, тушения, в качестве начинки для пирогов. Урожай хорошо хранится. Растение с плетьми достигает длины до семи метров.

Картофель «янка»

Среднеспелый белорусский сорт дает урожай до 250 – 320 кг клубней с 1 сотки, но если земля рыхлая и плодородная, можно собрать и 600 кг картофеля. Его клубни ровные, круглые, под кустом зарождается около 10 клубней по 80 – 100 г с желтой кожурой и белой мякотью. Мелочь не образуется. Урожай сохраняется на 96%.

Редис «гламур»

От всходов до сбора урожая проходит примерно 25 дней. Корнеплод имеет удлиненно-цилиндрическую форму, розовую окраску с белоснежным кончиком. У редиса этого сорта прекрасный вкус, нежная и сочная мякоть. Весит каждый корнеплод от 15 до 19 г.

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