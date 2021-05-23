Далеко ли до беды?

В начале 1970-х в нашем районе построили капитальный бетонный мост Тымь – Малая Тымь. Со временем среднюю опору сооружения повело, подмыло, и плита моста упала в реку Тымь. Около 20 лет «переправа» в аварийном состоянии. Однако нет вокруг никаких знаков, предупреждающих о том, что там опасно находиться. Местное население рыбачит, забрасывая с моста удочки. Через металлические бордюры перелезают дети, они сюда едут и на велосипедах. На летних каникулах смельчаков однозначно прибавится.

К сожалению, местная власть не озабочена безопасностью людей, как, впрочем, и состоянием объездной дороги Южно-Сахалинск – Александровск-Саха­линский. Тымь местами все ближе подходит к поселку и автомобильной дороге. До нее остается метров двадцать. Река уже захватила мелиоративный канал и продолжает наступать, однако превентивные меры не принимаются.

Бетонный мост через реку в селе Слава строили в свое время для местного совхоза. Животноводы по нему выгоняли коров на летние доильные площадки. Совхоза уже давно нет, мост в принципе в нормальном состоянии, но вокруг него завалы из плывущих по воде бревен-топляков. Для мостовых опор это небезопасная нагрузка.

Вообще-то мосты считаются стратегическими объектами, а значит, и отношение к ним должно быть соответствующее.

Евгений Перелыгин, пгт Тымовское.