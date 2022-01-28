Дальневосточная авиакомпания «Аврора» расширяет горизонты полетов

На совещании в Южно-Сахалинске под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева обсуждался вопрос по развитию единой дальневосточной авиакомпании. Как известно, в ее создании приняло участие 11 регионов Дальнего Востока.

Перед «Авророй» стоят достаточно амбициозные цели. В два раза должны быть увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году.

Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик доложил о выполнении программы социально значимых маршрутов на Дальнем Востоке и основных задачах дальнейшего развития единой дальневосточной авиакомпании на период до 2025 года.

За 4,5 месяца 2021 года было выполнено 1 934 рейса по 20 межрегиональным маршрутам, которыми воспользовались без малого 70 тысяч пассажиров. Успешность программы подтверждает высокая востребованность новых рейсов. В рамках программы жители нескольких дальневосточных регионов получили возможность прямыми рейсами добраться в другой субъект ДФО.

— В 2022 году программа социально значимых рейсов расширена до 36 маршрутов, за год будет выполнено более 7 тысяч рейсов и воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров. По 27 направлениям рейсы выполняются уже сейчас, рейсы по остальным девяти направлениям планируется запустить в рамках летнего расписании и начать продажи авиабилетов уже в феврале», – сообщил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.

Обновление авиапарка за счёт приобретения новых отечественных самолетов начнётся в этом году. Запланировано покупка четырёх новых самолетов Sukhоi SuperJet 100, которые будут использоваться для выполнения рейсов по социально значимых маршрутам.

Обсуждался вопрос субсидирования лизинга поставки отечественных воздушных судов для обновления авиапарка компании. «Нужно сделать авиапарк однотипным, чтобы организовать обслуживание на ещё более высоком уровне, сделать перелёты надёжными. Эта работа в правительстве будет продолжаться», – подчеркнул Юрий Трутнев.