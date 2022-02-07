Дальневосточная энергетическая компания в честь своего 15-летия наградила победителей акции «Надежный партнер»

В филиале ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» состоялось чествование клиентов компании – юридических лиц, которые по итогам 2021 года стали победителями акции «Надежный парт­нер», приуроченной к 15-летию Дальневосточной энергетической компании.

В каждом филиале компании составлены рейтинги потребителей, которые на протяжении 2021 года в соответствии с законодательством и договорами энергоснабжения соблюдали сроки оплат, не допускали фактов неучтенного потребления электроэнергии, использовали при расчетах за ресурс автоматизированные системы учета. Победителей определяли по пяти номинациям: промышленные потребители; бюджетные потребители; предприятия сельского и рыболовецкого хозяйства; предприятия малого бизнеса; предприятия ЖКХ.

Самых добросовестных потребителей электроэнергии Сахалинской области специальная конкурсная комиссия Сахалинэнергосбыта выбрала среди 6 874 корпоративных клиентов.

В церемонии награждения приняли участие заместитель директора Сахалин­энергосбыта по реализации Галина Юрлагина, руководители управлений по работе с корпоративными клиентами и исполнителями коммунальных услуг.

В номинации «Промышленные предприятия» награждены: ООО «Солнцевский угольный разрез», АО «Молокозавод Поронайский», Сахалинское отделение ПАО «ВымпелКом».

В номинации «Предприятия, финансируемые из бюджета» награждены: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский политехнический центр № 3» г. Поронайска, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Долинская центральная районная больница имени Николая Козьмича Орлова, казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление».

В номинации «Предприятия сельского хозяйства» награждены: ООО «Невельский АгроСнаб», АО «Птицефабрика Островная», ООО «Комбикормовый цех Маока» г. Холмска.

В номинации «Предприятия малого бизнеса» награждены: ИП Ян Сун Дек из Горнозаводска, ИП Мельников А. Н. из Смирных, ООО «Сахалин-Монтаж».

В номинации «Предприятия ЖКХ» награждены: ООО ЖХ «Бумажник» г. Поронайска, ООО «Шебунино», ООО «Стародубское ЖКХ».

Вручив победителям дипломы и символические знаки «Надежных партнеров», Галина Юрлагина отметила: «От лица ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалин­энерго» выражаю благодарность нашим клиентам, которые своей добросовестностью, исполнением всех условий договоров энерго­снабжения заслуживают звание надежных партнеров.

Именно такие потребители помогают энергетикам направлять средства на модернизацию и строительство энергообъектов, а значит, закладывать базу для экономического развития региона».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».