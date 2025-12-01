Дальневосточная лига КВН собрала больше 4 миллионов зрителей

В Южно-Сахалинске состоялась главная игра первого сезона Дальневосточной лиги КВН.

Губернатор Валерий Лимаренко вручил награды представителям островного движения КВН. За высокие достижения отмечены создатели экспериментальной Дальневосточной лиги КВН, участники команды «Сделано на Сахалине», активисты клуба весёлых и находчивых из районов.

Награждение состоялось во время встречи губернатора с молодёжным активом, где были подведены итоги работы по развитию КВН-движения в регионе.

— В Южно-Сахалинске прошёл финал Дальневосточной лиги КВН. От всей души поздравляю команду из нашего Шахтёрска с честно завоёванным серебром. Они обошли и сборную СахГУ и приезжих участников. Их успех – свидетельство того, что для творчества и креатива не существует никаких ограничений и препятствий, — обратился к участникам встречи Валерий Лимаренко. – Во многих районах нашей области появились собственные команды. В них участвуют люди разных возрастов и профессий: от школьников до учителей. Для всех них КВН – прекрасная школа творчества и командного духа. Уверен, что эти навыки окажутся полезными и в будущем,

Главе области доложили о масштабном росте аудитории экспериментальной Дальневосточной лиги клуба весёлых и находчивых.

— В 2024 году, впервые за последние 30 лет, в России была создана новая лига КВН — Дальневосточная лига. Она появилась на Сахалине по инициативе губернатора. И в этом году на Восточном экономическом форуме этот проект был отмечен Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Он вошёл в топ-5 инициатив по развитию креативной экономики в Дальневосточном федеральном округе. Медиаохват контента превысил 4 миллиона, — рассказал продюсер Дальневосточной лиги КВН Артур Туманян.

Серьёзных результатов добилась и островная команда «Сделано на Сахалине».

— У нас был очень результативный год. Мы стали чемпионами премьер-лиги в Москве. Команда из Сахалинской области достигла такого результата впервые, — отметил капитан команды «Сделано на Сахалине» Дмитрий Гладченко. – Помимо этого, мы круто выступили на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске. Соревнуясь на одной сцене с титулованными командами из Высшей лиги и являясь дебютантами, мы неожиданно для всех забрали одну из самых престижных наград игры — Большого КиВина. Мы получаем огромную поддержку со стороны правительства Сахалинской области. Это даёт возможность развиваться и стремиться к большему. Теперь наша цель — стать чемпионами Высшей лиги!

Также в регионе создана Сахалинская лига КВН, которая вовлекает в движение всё больше жителей из районов, сообщила пресс-служба правительства области. Теперь фестивали юмора проходят в муниципалитетах. Недавно в Углегорске завершились игры полуфинала островной лиги, в которой приняли участие 8 районных команд. В региональном проекте «Креативная индустрия для педагогов» в клуб весёлых и находчивых вступают учителя и преподаватели вузов и сузов. В регионе создано 14 педагогических команд, формируются и творческие коллективы из числа школьников.

 

