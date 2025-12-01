Дальневосточная лига КВН собрала больше 4 миллионов зрителей

Губернатор Валерий Лимаренко вручил награды представителям островного движения КВН. За высокие достижения отмечены создатели экспериментальной Дальневосточной лиги КВН, участники команды «Сделано на Сахалине», активисты клуба весёлых и находчивых из районов.

Награждение состоялось во время встречи губернатора с молодёжным активом, где были подведены итоги работы по развитию КВН-движения в регионе.

— В Южно-Сахалинске прошёл финал Дальневосточной лиги КВН. От всей души поздравляю команду из нашего Шахтёрска с честно завоёванным серебром. Они обошли и сборную СахГУ и приезжих участников. Их успех – свидетельство того, что для творчества и креатива не существует никаких ограничений и препятствий, — обратился к участникам встречи Валерий Лимаренко. – Во многих районах нашей области появились собственные команды. В них участвуют люди разных возрастов и профессий: от школьников до учителей. Для всех них КВН – прекрасная школа творчества и командного духа. Уверен, что эти навыки окажутся полезными и в будущем,

Главе области доложили о масштабном росте аудитории экспериментальной Дальневосточной лиги клуба весёлых и находчивых.

— В 2024 году, впервые за последние 30 лет, в России была создана новая лига КВН — Дальневосточная лига. Она появилась на Сахалине по инициативе губернатора. И в этом году на Восточном экономическом форуме этот проект был отмечен Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Он вошёл в топ-5 инициатив по развитию креативной экономики в Дальневосточном федеральном округе. Медиаохват контента превысил 4 миллиона, — рассказал продюсер Дальневосточной лиги КВН Артур Туманян.

Серьёзных результатов добилась и островная команда «Сделано на Сахалине».

— У нас был очень результативный год. Мы стали чемпионами премьер-лиги в Москве. Команда из Сахалинской области достигла такого результата впервые, — отметил капитан команды «Сделано на Сахалине» Дмитрий Гладченко. – Помимо этого, мы круто выступили на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске. Соревнуясь на одной сцене с титулованными командами из Высшей лиги и являясь дебютантами, мы неожиданно для всех забрали одну из самых престижных наград игры — Большого КиВина. Мы получаем огромную поддержку со стороны правительства Сахалинской области. Это даёт возможность развиваться и стремиться к большему. Теперь наша цель — стать чемпионами Высшей лиги!

Также в регионе создана Сахалинская лига КВН, которая вовлекает в движение всё больше жителей из районов, сообщила пресс-служба правительства области. Теперь фестивали юмора проходят в муниципалитетах. Недавно в Углегорске завершились игры полуфинала островной лиги, в которой приняли участие 8 районных команд. В региональном проекте «Креативная индустрия для педагогов» в клуб весёлых и находчивых вступают учителя и преподаватели вузов и сузов. В регионе создано 14 педагогических команд, формируются и творческие коллективы из числа школьников.