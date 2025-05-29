Дальневосточная литература наводит мосты и расширяет горизонты

Премия имени В. К. Арсеньева в нынешнем сезоне будет иметь ряд особенностей и нововвведений.

Состав жюри седьмого сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева объявят 30 мая на пресс-конференции в международном информационном агентстве «Россия сегодня».

Помимо этого, спикеры сообщат о нововведениях в организации премии, о том, как расширяется география сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского региона и о новых важных для России смыслах и идеологемах, которые может и должна формировать премия.

Активная международная деятельность фестиваля «Литература Тихоокеанской России» позволила установить литературные мосты с КНР, Южной Кореей, Вьетнамом. Следующий шаг – привлечение зарубежных авторов к общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Каковы перспективы и роль премии в развитии литературы и культуры Дальнего Востока? Ответы на этот и другие актуальные вопросы прозвучат на пресс-конференции 30 мая.

Спикерами на ней будут: заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель оргкомитета премии им. В.К. Арсеньева Григорий Куранов; советский и российский писатель Юрий Поляков; куратор премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева, российский издатель Роман Косыгин; российский писатель Антон Мамон.

Прямая трансляция начнется 30 мая в 11 часов по московскому (в 19 часов по сахалинскому времени) и будет доступна по ссылке: https://pressria.ru/20250530/957911609.html

Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня» находится в Москве по адресу Зубовский бульвар, 4, Малый зал.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» носит имя русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внесшего вклад в изучение и развитие Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Она проводится ежегодно с 2018 года по инициативе и при поддержке зампредседателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Премией награждают авторов лучших произведений на дальневосточную тематику. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Организаторы подчеркивают, что место жительства автора не имеет значения, главное — писать на русском языке. Одна из основных задач – привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Владимир СЛАВИН.