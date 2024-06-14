Дальневосточное дерби без накала и страстей. ФК «Сахалин» проиграл матч лидеру группы

В матче одиннадцатого тура первенства России по футболу во второй лиге (дивизион Б, группа 3) «Сахалин» в минувший четверг на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске встречался с «Динамо» (Владивосток) и уступил с минимальным счетом 0:1.

История личных встреч этих команд началась в 2021-м. 14 июля в матче розыгрыша Кубка России «Сахалин» на своем поле уступил «Динамо» – 0 : 2. Затем в этом же сезоне уже на первенстве страны 2 сентября потерпел сокрушительное поражение на родном «Спартаке» – 1 : 5. Спустя два месяца островитяне уступили во Владивостоке 0 : 4. В последней встрече, которая состоялась 4 октября 2023 года в столице Приморья, хозяева поля вновь были сильнее – 2 : 0.

Понятно, что сахалинцы намеревались прервать серию поражений.

Динамовцы же, как лидеры первенства, не горели желанием покинуть первую строчку в турнирной таблице и испортить статистику личных встреч с островитянами.

«Сахалин» начал встречу здорово: удерживал мяч и строил позиционные атаки, собрал уйму подборов на чужой половине, но вот создать хотя бы один опасный момент у ворот гостей соперник ему не позволил.

Сдержав стартовый натиск хозяев поля, лидеры первенства незаметно прибрали инициативу настолько, что за островитян стало тревожно. Но наша защита играла надежно, раз за разом разрушая атаки соперника на подступах к штрафной площади. При первой возможности наши парни проводили быстрые контратаки. На 30-й минуте, проведя многоходовую атаку по левому краю, «Сахалин» получил право на подачу углового удара. Стандарт хозяева поля разыграли, как по учебнику. Глеб Бизин на втором этаже переиграл всю защиту «Динамо» и головой пробил по воротам. Мяч в считанных сантиметрах пролетел над перекладиной. Это был первый голевой момент в матче.

В оставшееся время первого тайма натиск гостей на ворота хозяев не ослаб. Сахалинцы не были совсем уж плохи, но цифры трудно обмануть. Бело-голубые в первом тайме нанесли пять ударов по воротам соперника и столько же подали угловых. У островитян этот показатель был намного скромнее. Отдыхать команды уходили при счете 0 : 0.

Вторую половину встречи островитяне начали потрясающе плохо, пропустив пару атак прямо на старте. Почувствовав запах гола, приморцы взвинтили темп и продолжали нагнетать обстановку у ворот «Сахалина». Развязка не заставила себя долго ждать. На 49-й минуте быстрая атака бело-голубых по правому краю завершилась прицельным ударом в створ ворот «Сахалина». Руслан Юнусов смог отразить мяч, но первым на добивании оказался нападающий «Динамо» Алексей Баев – 0 : 1.

Дальше лидеры первенства несколько минут поатаковали и остаток тайма продолжали играть на удержание счета. Нет, они не ушли в глухую оборону, а при первой возможности контратаковали и порой даже очень опасно, доставляя много хлопот нашей защите и голкиперу. «Сахалин» порой просто висел на воротах соперника, атаковал, бил по воротам, но все безуспешно. «Динамо» нервничало, но все же выстояло.

Как и следовало ожидать, дальневосточное дерби получилось в определенной степени осторожным. Никто особо не рисковал, понимая цену ошибки. Более того, по большому счету дерби не получилось. Ни содержания, ни эмоций, ни каких-то скандалов, в конце концов. Сыграли и забыли.

Подводя итоги встречи можно отметить, что «Сахалин» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке. В десяти матчах в ворота соперников забили девять мячей, в свои пропустили восемь. Команду продолжает штормить, хотя, надо признать, что не выглядит она безнадежно.

В среду, 19 июня, «Сахалин» принимает на «Спартаке» московские «Химки-2». Наш соперник в одиннадцатом туре оступился на выезде в Туле. Поражение от «Арсенала» 0 : 2 опустило команду на четвертую строчку в турнирной таблице.

«Сахалин» занимает пятое место. Если учесть, что отдельные молодые игроки московской команды имеют шанс влиться в основной состав «Химок», получивших право выступать в премьер-лиге, островных поклонников футбола ждет захватывающий футбол. Начало встречи в 18.00.

Игорь КАРПУК.

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