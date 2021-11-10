«Дальневосточный экспресс» курсирует в московском метро

Вчера в столице стартовал комплекс мероприятий в рамках Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Сахалинской области уделено особое внимание.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев запустил «Дальневосточный экспресс» в столичном метро. Брендированный поезд теперь курсирует на Арбатско-Покровской линии. Поезд состоит из десятка вагонов, шесть из которых разделены на две секции и посвящены одиннадцати дальневосточным регионам. Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем приветственном слове высказал надежду на то, что поездки в «Дальневосточном экспрессе» пробудят в жителях Москвы желание побывать на Дальнем Востоке.

Изюминкой сезона стал «вагон-ресторан», стены, которого богато иллюстрированы фотографиями необычных дальневосточных блюд. Москвичи и гости столицы, например, могут видеть, как должен выглядеть настоящий сахалинский салат из лопухов, а также получить рецепт его приготовления.

Не могут не впечатлить фотографии живописных побережий Сахалина и Курил, других дальневосточных красот. Пассажиров знакомят с природными богатствами и животным миром Дальнего Востока. И это еще не все. Пассажиры первого вагона узнают о программе «Дальневосточный гектар» и даже могут сделать селфи на фоне своего будущего участка. Второй вагон предоставляет всю информацию о возможностях учебы и трудоустройства, а последний вагон посвящен заповедникам, экотропам, редким видам животных и волонтерским зеленым программам.

Детально познакомиться с сахалинской кухней, а также с туристическими объектами пассажиры метро смогут, отсканировав специальные QR-коды.

Дальневосточный экспресс» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода. Планируется, что за это время на брендированном поезде прокатятся более 2 млн пассажиров.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.