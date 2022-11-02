Дальневосточный экспресс» приглашает пассажиров московского метро отправиться в путешествие на восток страны, не покидая пределов столицы

В пятый раз «Дальневосточный экспресс» стартует в московском метро. Новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» вышел на Арбатско-Покровскую линию московского метро, торжественный запуск состава состоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. Например, «дальневосточный гектар» может получить любой россиянин. Этой возможностью воспользовалось более 109 тыс. человек, среди которых 1,6 тыс. москвичей», – отметил Юрий Трутнев.

Пассажиры «Дальневосточного экспресса» смогут познакомиться с достопримечательностями и природой ДФО, выбрать понравившиеся точки на туристической карте и составить авторский маршрут, почувствовать вкус и гостеприимство дальневосточных регионов.

Первые и последний вагоны поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона, который называется «Дальний Восток – место для жизни», смогут узнать о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар» и другие. Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» – поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России. В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.

В следующих вагонах размещена информация об особенностях развития каждого из одиннадцати дальневосточных регионов.

Дизайн-макет Сахалина и Курил в «Дальневосточном экспрессе – 2022» отражает удивительную красоту островной природы. Сахалинская область – это россыпь островов, морские воды, где водятся косатки и другие киты, а также простор для любителей водных приключений и экотуристов. А еще, конечно, нельзя обойтись без главного символа региона – маяка Анива, который считается одним из самых труднодоступных маяков в мире.

В вагоне можно познакомиться с Сахалином и Курильскими островами: с их вулканами, водопадами, термальными источниками, редкими растениями и животными.