Дальний Восток получил двукратное финансирование на увеличение вылетов санавиации

В Благовещенске проходит VIII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». На пленарной сессии «Повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке и Арктике» выступающие эксперты отметили, что ключевая проблема обеспечения медицинских услуг на Дальнем Востоке – это тот факт, что зачастую до пациента сложно добраться, а телемедицинские консультации не всегда могут быть использованы.

Первый замминистра здравоохранения РФВиктор Фисенко отметил, что макрорегион имеет свои климатогеографические особенности: большую протяженность территории и низкую плотность населения.

— Благодаря усилиями вице-премьера Юрия Трутнева президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме давал поручения по двукратному увеличению вылетов санавиации. С января 2023 года у нас регионы Дальнего Востока получили двукратное финансирования», — сказал Фисенко.

Он отметил, что в ряде случаев санавиация – это единственная возможность для территории Дальнего Востока и Арктики оказать помощь. «Увеличивая вылеты вдвое, мы можем спасти жизни», — добавил он.

Начальник отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ «Центральный научно-исследовательский организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ Валерий Ступак на сессии предложил запустить во всех регионах Дальнего Востока пилотный проект по медпомощи в районах.

«Давайте вместе с вами попробуем сделать фельдшерско-акушерский пункт — условно говоря, пилотный проект — со смешанными формами оказания помощи. Также можно продумать и врачебную амбулаторию, и участковую больницу, попробовать в каждом субъекте ДФО сделать таких «пилотов», отработать логистику, отмоделировать. Может, какой-то грант сделаем, чтобы отработать эти модели в регионах ДФО. Мы как эксперты готовы включиться», — добавил Ступак.

Демографическая конференция проводится ежегодно в соответствии с Концепцией демографической политики Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятий выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.