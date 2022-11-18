Дальний Восток повышает туристическую привлекательность

В прошедшем году в ДФО побывало 3,2 млн. туристов, а в первом полугодии 2022 года приехало 1,9 млн (1936,9 тыс.) человек.

20% гостей принял Приморский край. В тройку лидеров по турпотоку вошли Хабаровский край (17%) и Республика Бурятия (13%).

По заключению экспертов ФАНУ «Востокгосплан», туристы предпочитают:

культурно-познавательный туризм (71%),

лечебно-оздоровительный отдых (38%),

круизный туризм (28%).

Товарооборот общественного питания в дальневосточном регионе по темпам роста сопоставим с Санкт-Петербургом.