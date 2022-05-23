Дамоклов меч над Теплыми озерами. Бездумная хозяйственная деятельность поставила под угрозу исчезновения целое ожерелье озер на юге Сахалина

«Советский Сахалин» в разные годы поднимал вопрос о хрупкости экосистемы естественных водоемов в Корсаковском районе, о большой нагрузке на нее, о замусоривании прилегающих территорий и добыче песка на озерных берегах…

В апреле мы вновь вернулись к этой проблеме – в номере за 29 апреля опубликована статья «Хроническое перемещение в особо крупном размере. Пока на берегу «осваивают» дальневосточные гектары, озеро мелеет прямо на глазах».

На взгляд нашего эксперта Виктора Афанасьева, все предпосылки для экологической катастрофы уже созданы. Все это рано или поздно должно было «выстрелить». Образно говоря, затвор взведен… Что можно предпринять для спасения ожерелья сахалинских озер?

– Виктор Викторович, внимание сахалинской общественности привлечено к состоянию озера Хвалисекое, одного из этого озерного ожерелья. Связано ли его обмеление с хозяйственной деятельностью человека?

– Сотрудники нашей лаборатории уже полтора десятка лет занимаются изучением этой проблемы. В принципе, вся система Теплых озер – это древняя лагуна. Со временем части лагуны обособились, и сформировалась единая система Теплых озер.

В ней, например, весной, в начале сезона, уровень воды понижается по цепочке озер в направлении с востока на запад, а в конце сезона, осенью – наоборот, с запада на восток. Грунтовые и отчасти подземные воды в этой местности составляют единое целое с водой, сконцентрированной в озерах.

Что произойдет, если постоянно и без меры брать песок с пересыпи? Вынули пару миллионов кубометров песка – гидрогеологическая емкость этой формы, отделяющая Теплые озера от залива Мордвинова, существенно уменьшилась. Соответственно, уровень воды в озерах должен понижаться. А если произойдет где-то прорыв перемычки между морем и карьером, вода может уйти из озер безвозвратно. Мы уже не раз поднимали этот вопрос…

На спутниковых снимках 2018 – 2019 годов отлично виден песчаный карьер между морем и озером Хвалисекое. Судя по тому, что добыча производится с помощью плавающего земснаряда, можно предположить, что дно карьера расположено ниже среднего уровня моря. Если здесь произойдет прорыв перемычки между морем и карьером, возникнет вероятность быстрого расширения и углубления карьера, а там и озеру придет конец.

По проекту перемычку-целик шириной 50 метров между карьером и морским пляжем пескодобытчики должны были в обязательном порядке оставлять в первозданном виде.

Но в последние 15 лет об этом условии как-то подзабыли. Хорошо хоть я добился в 2006 году прекращения добычи песка в районе Теплых озер ниже уровня грунтовых вод.

– Были ли ранее случаи спуска озер?

– Да! Был прецедент, когда вода одного из Теплых озер – Охотничьего – устремилась в отработанный карьер. Тогда в чрезвычайном порядке пришлось снова засыпать только что отработанную часть карьера.

– А за счет чего пополняются Теплые озера?

– Речного стока как такового в озера нет, поэтому они пополняются за счет атмосферных осадков в бассейне системы озер. При этом, повторюсь, грунтовые воды пересыпи являются важнейшей частью гидрологической и гидрогеологической системы Теплых озер. Ранее пересыпь была покрыта лесом, остатки которого вырубили лет 15 назад.

А ведь именно деревья своей корневой системой поддерживали высокий уровень грунтовых вод, обеспечивая стабильный уровень озер. Существует закономерность: чем объемнее форма – тем больше она способна держать воды. Но добытчики песка ликвидировали это песчаное вместилище воды, и теперь даже неизвестно, что можно предпринять.

– А высадка деревьев может предотвратить пересыхание озер?

– Боюсь, что вряд ли получится, это можно было попробовать сделать еще лет 10 – 15 назад. Деревья сейчас уже просто некуда сажать.

– Может, глобальное потепление виновато в обмелении?

– По нашим данным, особых климатических изменений за последние 1,5 тысячи лет на юге Сахалина не было. За последние 6 тысяч лет уровень моря три раза был выше современного на 2 – 4 метра, а температура воздуха, к примеру, 6 тысяч лет назад была на 3 – 5 градусов выше нынешней. Но при этом не было никаких экологических катастроф, так что климат ни при чем.

– Это означает начало конца? И к чему это все может привести?

– В любой момент может произойти спуск воды в море. При наложении таких факторов, как сильный прилив, мощный барический нагон (повышение уровня моря, вызванное продолжительным понижением атмосферного давления. – Прим. авт.) и штормовое волнение, произойдет прорыв перемычки между морем и карьерами. Например, к востоку от маяка осталась перемычка шириной от силы метра три. При сильном шторме море ее легко прорвет, а учитывая, что дно карьеров лежит ниже экстремально возможных уровней моря, то вся гидрологическая система заработает по принципу помпы.

– И что тогда?

– Теплые озера превратятся в болота. Это будет похоже на болотистую марь, расположенную в Долинском районе, в окрестностях озера Лебяжьего, где теперь люди собирают клюкву. И сейчас на космических снимках можно видеть следы былых озер.

Все может произойти очень скоро. Естественный процесс занял бы несколько сот лет, а в нашем случае все произойдет гораздо раньше. Чтобы увереннее говорить о возможностях продления озерной фазы развития Теплых озер, нужно провести основательное исследование геолого-геоморфологическое исследование этой системы, включающее их гидрологическую и гидрогеологическую составляющую.

– В этой же местности, в Корсаковском районе расположены другие озера, такие как Тунайча, Изменчивое. Не отразится ли на них возможное экологическое бедствие?

– Спуск воды из Теплых озер не должен существенно отразиться на них. Тунайча существует и развивается достаточно обособленно, хоть и имеет гидрогеологическую и морфогенетическую связь с системой Теплых озер. Здесь проблемы не менее серьезные, которые невозможно решить без системных исследований.

Периодическим вычерпыванием песка из устьевой зоны протоки Красноармейская проблемы не решить, это точно.

Кстати, о песке. Некоторые считают, что песок с пляжа якобы практически бесплатный, дарованный природой. Но это не совсем так, море свое всегда забирает обратно, но уже с автодорогами, линиями электропередачи, жилыми строениями.

В свое время в Долинском районе мне пришлось приложить немало усилий, чтобы закрыть два участка Дудинского карьера, в которых на 2006 год планировалось добыть около 1 миллиона кубометров песка для отсыпки подушки в траншею под транссахалинскую трубу шельфового проекта.

Впрочем, добыча песка с пляжа на участке Взморье – Стародубское (около 4 млн кубометров за период 1949 – 2006 гг.) является причиной постоянных размывов дороги на этом участке. Более того, при штормовом событии с вероятностью 5 процентов здесь может быть одномоментно разрушено около 12 километров дороги.

– Понятно. Проблемы очень серьезные, а есть ли у нас в регионе соответствующие компетенции? Что вы можете сказать о недавно принятом решении об открытии Берегового науч­но-тех­нологического центра (БНТЦ) СахГУ?

– Давно пора восстановить приоритет знания перед постоянными попытками (удачными причем) списать на стихию просчеты и непрофессионализм. Поэтому при реализации технологически сложных проектов в береговой зоне возникают такие казусы, как набережная на курьих ножках в районе Охотского, трубы, обнажившиеся в зоне ледовых воздействий на северо-востоке Сахалина, берегозащита, простоявшая срок в 10 раз меньший проектного, умирающие Тунайча и Теплые озера и многое другое.

Проблем берегопользования в области очень много. Если программа, обозначенная в документах БНТЦ, будет воплощена в жизнь – окажемся (не побоюсь сказать) в области берегопользования впереди планеты всей. Мы – не провинциальная наука, многие вещи разработали впервые в мире и способны на самом современном уровне решать актуальные задачи.

Беседовал Ярослав САФОНОВ.

Справка

Виктор Афанасьев – доктор географических наук, заведующий лабораторией береговых геосистем Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН, член рабочей группы «Морские берега» секции океанологии, физики атмосферы и географии отделения наук о Земле РАН.

По теме:

13 февраля 2017 – Заповедный гектар. Муниципальные власти на Сахалине раздают «дальневосточные гектары» в заповеднике

25 июля 2019 – Теряем Теплые озера

14 февраля 2022 – Гектар с «прицепом». Иногда он бывает обременительным для окружающих

28 апреля 2022 – Хроническое перемещение в особо крупном размере. Пока на берегу «осваивают» дальневосточные гектары, озеро мелеет прямо на глазах