Дань уважения подвигам мужчин. Женская книга о защитниках Отечества

Накануне женского праздника в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» представили сборник стихов Ларисы Дорофеевой «Витязь, явитесь!»

В новом издании соединились профессиональные интересы автора (вузовского филолога, ориентирующегося в литературе со времён античности и до ХХ столетия) и оценка событий современности.

Книга посвящена российским воинам и их великим предшественникам: Дмитрию Донскому, участникам Куликовской битвы – монахам Ослябе и Пересвету. Основа стихов – это не только почти маршевый ритм и плакатное выделение заглавными буквами важных слов, но и особая лексика: ПВО, «Посейдон», дрон, беспилотник и другие.

Среди героев книги как обобщенные лица защитников Родины (их автор называет современными витязями), так и реальные герои. Например, стихотворение «Слава учителю!» посвящено участнику СВО Юлиану Красавину.

Написан сборник, свёрстан, составлен, оформлен и проиллюстрирован женским коллективом музея. И каждая страница книги (а в ней около тридцати стихотворений) – это дань уважения подвигам мужчин, а вместе с этим и умение найти компромисс на поле «войны и мира».

Вот как шутливо, но при этом бережно пишет Лариса Дорофеева о двух «папах» – том, который вернулся с войны, и о другом, который шумит у себя дома:

Папа мой пришел с войны

И желает тишины.

Порыбачить у ручья

И послушать соловья…

А отец Ильи –

заметь –

Хочет вволю пошуметь,

Так как нету дома

Пушечного грома.

Что же это значит?

Пусть кричат,

рыбачат.

Рады мы стараться

С папами считаться!..

Папы каждому нужны!

Возвращайтесь все с войны!

Чтобы писать о нынешнем времени нужна не только мудрость, но и деликатность. Автор книги обладает этими качествами. Хочется верить, что стихи Ларисы Дорофеевой (а это ее третья книга) пойдут в народ: будут читаться в домашнем кругу и на праздниках воинской славы. А, может быть, стихи Ларисы Дорофеевой будут положены на музыку и начнут исполняться как песни:

Сахалин, Сахалин –

бьются волны пенные…

Знай: открыли Сахалин

именно ВОЕННЫЕ.

Впереди туман и шквал,

но плывут на бриге…

Это ЧЕХОВ описал

в своей честной КНИГЕ.

Елена БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ.

P. S.

Лариса Дорофеева родилась в 1940 году в Приморье. Во время войны жили в Сибири, в самой глубинке, и Иркутской области. Несмотря на ранний возраст помнит тяжелые военные и послевоенные годы. Вместе с отцом, который был военным врачом, жила в Бессарабии. Более 50 лет трудится в островном вузе, воспитывает новые поколения учителей-словесников.