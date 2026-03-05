Дань уважения подвигам мужчин. Женская книга о защитниках Отечества

Накануне женского праздника в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» представили сборник стихов Ларисы Дорофеевой «Витязь, явитесь!»
В новом издании соединились профессиональные интересы автора (вузовского филолога, ориентирующегося в литературе со времён античности и до ХХ столетия) и оценка событий современности.
Книга посвящена российским воинам и их великим предшественникам: Дмитрию Донскому, участникам Куликовской битвы – монахам Ослябе и Пересвету. Основа стихов – это не только почти маршевый ритм и плакатное выделение заглавными буквами важных слов, но и особая лексика: ПВО, «Посейдон», дрон, беспилотник и другие.
Среди героев книги как обобщенные лица защитников Родины (их автор называет современными витязями), так и реальные герои. Например, стихотворение «Слава учителю!» посвящено участнику СВО Юлиану Красавину.
Написан сборник, свёрстан, составлен, оформлен и проиллюстрирован женским коллективом музея. И каждая страница книги (а в ней около тридцати стихотворений) – это дань уважения подвигам мужчин, а вместе с этим и умение найти компромисс на поле «войны и мира».
Вот как шутливо, но при этом бережно пишет Лариса Дорофеева о двух «папах» – том, который вернулся с войны, и о другом, который шумит у себя дома:
Папа мой пришел с войны
И желает тишины.
Порыбачить у ручья
И послушать соловья…
А отец Ильи –
заметь –
Хочет вволю пошуметь,
Так как нету дома
Пушечного грома.
Что же это значит?
Пусть кричат,
рыбачат.
Рады мы стараться
С папами считаться!..
Папы каждому нужны!
Возвращайтесь все с войны!
Чтобы писать о нынешнем времени нужна не только мудрость, но и деликатность. Автор книги обладает этими качествами. Хочется верить, что стихи Ларисы Дорофеевой (а это ее третья книга) пойдут в народ: будут читаться в домашнем кругу и на праздниках воинской славы. А, может быть, стихи Ларисы Дорофеевой будут положены на музыку и начнут исполняться как песни:
Сахалин, Сахалин –
бьются волны пенные…
Знай: открыли Сахалин
именно ВОЕННЫЕ.
Впереди туман и шквал,
но плывут на бриге…
Это ЧЕХОВ описал
в своей честной КНИГЕ.
Елена БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ.
P. S.
Лариса Дорофеева родилась в 1940 году в Приморье. Во время войны жили в Сибири, в самой глубинке, и Иркутской области. Несмотря на ранний возраст помнит тяжелые военные и послевоенные годы. Вместе с отцом, который был военным врачом, жила в Бессарабии. Более 50 лет трудится в островном вузе, воспитывает новые поколения учителей-словесников.