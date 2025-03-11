Дарина Иохвидович выиграла чемпионат России

В Елизово завершились чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах. Предпоследним видом программы стала супер-комбинация, в которую входили супер-гигант и слалом.

Женский чемпионат выиграла 18-летняя островная горнолыжница Дарина Иохвидович. Она же, естественно, завоевала и золотую медаль юниорского первенства страны, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

На втором месте – Анна Нагайцева из Кемеровской области. ТОП-3 замкнула еще одна представительница островной сборной – Рината Кашинцева.

У мужчин победил Павел Трихичев из Санкт-Петербурга, который до этого уже сумел завоевать две золотые медали. Вторым стал Семен Челмакин, выступающий за Челябинскую область. Бронзу завоевал сахалинский горнолыжник Артем Кашинцев.

Заключительным видом программы стали командные соревнования.

Самыми быстрыми оказались хозяева трассы. Золотые награды завоевали камчатские горнолыжники Дарья Попкова, Никита Алехин, Юлия Плешкова и Мирон Щербаков, которые в большом финале превзошли островную сборную.

Серебряные награды в активе сахалинцев Ринаты Кашинцевой, Дмитрия Пышкина, Анны Шуховой и Артема Кашинцева.

«Бронза» отправляется в Санкт-Петербург. Обладателями наград третьей пробы стали Карина Лукьянова, Павел Трихичев и Дарья Шустрова.

Теперь горнолыжники перебираются на Сахалин. 11 марта на СТК «Горный воздух» пройдет этап Кубка России в супер-гиганте.

Егор Коротеев – бронзовый призер первенства страны по горнолыжному спорту

В Мурманской области подведены итоги третьего соревновательного дня первенства России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек до 16 лет. Более ста горнолыжников приняли участие в слаломе-гиганте.

Лучшее время по итогам двух заездов показал Богдан Плотников из Камчатского края. Он стабильно проехал обе трассы и на 0,59 секунды опередил Даниила Деменкова из Москвы, занявшего второе место.

Бронзовым призером стал сахалинский горнолыжник Егор Коротеев. Островитянин лидировал после первого заезда, но не сумел удержаться на скользкой вершине турнирной таблицы.

В ТОП-10 заехал еще один представитель сахалинской сборной: Дмитрий Тимофеев занял девятое место.

В заключительный соревновательный день прошли командные состязания, участниками которых стали 16 команд.

Самыми быстрыми оказались горнолыжники из Ленинградской области. В большом финале они опередили сверстников с Камчатки, занявших второе место.

Бронзовыми призерами стали сахалинцы (Полина Воронцова, Егор Коротеев, Виктория Иванушко и Дмитрий Тимофеев), которые в малом финале победили спортсменов из Москвы.

На этом сезон у юных горнолыжников не заканчивается. Впереди их ждут этапы Кубка РФГС и всероссийские соревнования «Надежды России» в возрастной группе до 14 лет в Южно-Сахалинске.

Фото Российской федерации горнолыжного спорта.

«Сахалиночка» заняла четвертое место

В Хабаровске завершился женский чемпионат Дальнего Востока по футзалу. Свои силы продемонстрировали игроки шести команд.

Турнир по традиции завершился победой дальневосточного женского гегемона. «Арсенал» из Хабаровска выиграл все матчи, пропустив только один гол. В его активе 15 очков.

Следом финишировала «Камчадалочка», отставшая на пять очков. Третий призер – «СКИФ-ДВ» из Хабаровска (8 очков).

Второй год подряд на самом обидном в спорте четвертом месте завершила чемпионат «Сахалиночка» из островной столицы. В прошлом году ее подвело обилие ничьих (три). В этом ничьих было меньше (одна), зато поражений больше (два). Итог – 7 очков.

Ниже в турнирной таблице грустят «Бригантина» из Владивостока (3 очка) и «БирХаб» из Биробиджана (0).

Сахалинские боксёры привезли 4 медали с первенства Дальнего Востока

Сахалинские спортсмены выиграли «золото», «серебро» и две бронзовые награды на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 15 – 16 лет во Владивостоке. Турнир собрал более 150 спортсменов из 11 регионов.

Сахалинскую область представляли спортсмены из Южно-Сахалинска, Холмска, Поронайска, Невельска, Долинска, Корсакова и Макарова. По итогам выхода в ринг в весовой категории 60 кг «золото» завоевал представитель боксёрского клуба «Бриллиант» из Южно-Сахалинска Хасбулат Умаров (тренер И. И. Потапов), выполнив норматив кандидата в мастера спорта России. Оппонентом Хасбулата в решающем поединке был победитель первенств ДФО, финалист «Детей Азии», за плечами которого 134 боя.

«Серебро» в весе 50 кг в копилку наград нашей команды принёс Амир Гиосов (тренер А. В. Якушев), воспитанник спортивной школы «Кристалл». Бронзовую медаль в категории 48 кг взял Руслан Крутеньков (тренер Ю. В. Майоров), представляющий спортшколу «Флагман» Корсакова. Среди тяжеловесов отличился макаровчанин Тимофей Семёнов (тренеры Ф. Т. Трофимов и С. В. Попов), занявший третью ступень пьедестала в категории свыше 80 кг.