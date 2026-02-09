Даём отмашку малой посевной. До календарной весны – всего 18 дней!

Ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова двадцать лет изучала технологию выращивания луков на островной земле. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства есть её разработки о выращивании этой культуры рассадой. Агроном экспериментировала с разными сортами, сроками посадки, агротехникой. Её консультации – вам в помощь.

В продаже появилось много хороших сортов лука, в том числе «ред барон», «штутгартер», «эксибишн», многолетний батун… Последний луковиц не образует, но даёт много зелени. И такой желательно иметь в каждой семье.

Со второй декады февраля и до 20-х чисел марта можно высаживать на рассаду все сорта чернушки (так называются семена обычного репчатого лука). Несмотря на то, что в торговых точках севок не в дефиците, многие дачники занялись выращиванием лука именно таким способом. И правильно. Что это даёт? Увеличение вегетационного периода развития чернушки, отчего зависит щедрый урожай.

Первым делом проверьте посадочный материал на всхожесть. Десять семян намочите и через 3 – 4 дня посмотрите, сколько из них прорастёт. Если пять – значит, всхожесть 50%. Зная это, можно рассчитать, сколько пакетиков семян закупить, чтобы обеспечить семью этим овощем. И приобретайте только свежие семена, желательно последнего урожая. Ведь через три года хранения семена луков всходов не дают.

Готовим почву, дезинфицируя её слабым раствором марганцовки. Кислотность ведра земли нейтрализуем стаканом известняковой муки или мела, добавляем две горсти сложного удобрения, хорошо перемешиваем, увлажняем и насыпаем почву в плошки. Отлично подходят для этой цели коробочки из-под куксы «Доширак».

В торговых точках обычно предлагают уже протравленные, защищённые от многих болезней семена. Если же вы пользуетесь доморощенным посадочным материалом, то для обеззараживания приготовьте раствор марганцевокислого калия (2 г на стакан воды) и подержите в нём семена 20 – 30 минут. Второй вариант: 2 г марганцовки растворить в 1 л воды и держать там семена 24 часа. Кстати, такое обеззараживание особенно важно для семян всех капустных культур.

Некоторые огородники проводят термическую обработку посадочного материала, на 20 минут опуская марлевый мешочек с семенами в воду, температура которой не выше 40 – 50 градусов. Семена также можно высыпать в ёмкость с водой и отобрать самые качественные из них, опустившиеся на дно. Намачивание ускоряет появление всходов на 3 – 4 дня.

Но семенам нужна и закалка, повышающая холодостойкость, выносливость, устойчивость к заморозкам. В течение 10 – 12 суток закаляйте семена контрастным чередованием повышенных и пониженных температур. По 12 часов держите семена под морозилкой холодильника и по 12 часов – при комнатной температуре. После этого на глубину в 1 см высевайте всходы рядочками в плошки, оставляя по 3 см между бороздками и по 1 см между растениями. Не проверенные на всхожесть семена высевайте в лунку парой. Позже при пикировке оставите одно сильное растение.

Плошки поместите в целлофановые пакеты и поставьте поближе к батарее. Через 20 – 30 дней, когда появятся всходы, снимите мешочки, определите растения на подоконник. Луки любят прохладу, так что постепенно открывайте форточки, а потом и фрамуги. Днём оптимальная температура должна достигать +18 – 20 градусов, а ночью – +12 – 14 градусов. Тогда рассада не вытянется.

Аккуратно рыхлите почву, чтобы растения не заливать. Ведь одно рыхление приравнивается к поливу. Если почва с примесью глины, то, когда появятся всходы, раз в неделю делайте подкормку удобрением «Каурка» или раствором коровьего навоза.

Займитесь предпосевной обработкой семян томатов. Разложите их между двумя влажными полосками ткани и 2 – 4 дня увлажняйте салфетки, чтобы получить полноценные всходы. При появлении белых ростков приступайте к посеву. (Предпосевная обработка семян цветов такая же, как и у овощных культур).

Многие огородники интересуются сроками годности семян. У лука, щавеля, моркови, помидоров «черри» – это 2 – 3 года. У перцев, салата, шпината, свёклы высокая всхожесть сохраняется 3 – 4 года. У брюквы, бобов, томатов, редьки, редисов – от 3 до 5 лет. Горох и фасоль дадут всходы через 3 – 6 лет, тыква и капуста – через 5 лет, а арбузы и огурцы – через 6 – 8 лет.

Сейчас не лишне проветрить подвалы, перебрать овощи, просушить песок, где они хранятся. С кочанов капусты надо удалить верхние кроющие листья. Ведь накануне весны могут проявиться гнили, а потери урожая нам не нужны. Так что по-хозяйски отнеситесь к своему труду.

Валентина Косенкова.