Даёшь горки!

Сейчас, после снегопадов, в южно-сахалинских дворах нагребли большие кучи снега. И по-хорошему из них можно было бы сделать ледяные горки для детей.

Помнится, лет пятнадцать назад в нашем дворе по инициативе городского депутата как-то сооружали такую забаву. И делали это зимы три подряд. Какие-то молодые люди утрамбовывали снег, формировали скат с бортами, а потом приезжала пожарная машина и поливала горку.

Делали горку на непроезжей территории.

И дети были счастливы. Потом то ли депутата переизбрали, то ли у него запал пропал, но горок во дворе больше не строили. А в нём, кстати, нет никаких ни горок, ни качелей – одни машины.

Как-то огромную горку из снега сделали в 11-м микрорайоне, очень близко к шоссе и параллельно ему. Она тоже пользовалась большим успехом.

В городе есть, конечно, организованные места для катания детей, но они далеко от домов, где живут детишки, и туда надо ездить с родителями. Совсем другое дело, если горка во дворе.

Почему бы об этом не подумать?

Иван Пузырёв, г. Южно-Сахалинск.