Даже бременский музыкант отыскался

Что ни говори, но есть какая-то предопределенность в поисковой работе нашего проекта. Как только мы открыли для себя московских оперных певцов, воспевших Сахалин, отыскался прославивший Курилы классический оперный певец. И не где-нибудь, а в старинном немецком городе Бремене, где еще со времен сказочников братьев Гримм жили музыканты.

Александру Гами (ударение на последнем слоге фамилии) сейчас 58. Учился он в ведущих учебных заведениях Москвы: в государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова, ГИТИСе им. Луначарского, Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Работал в России, Франции, Германии. Сейчас живет в Бремене, где исполняет ведущие партии в классическом оперном театре.

Таланты у Александра разносторонние. Он не только вокалист и музыкант, но и поэт, автор сказок, поэм, пьес и психологических романов. Обладатель национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Победитель международного конкурса Гагарина, проведенного Русским домом в Берлине.

Этот творческий человек затратил немало труда, прежде чем составил обширную антологию «Клуб сорока» о русских стихотворцах, не доживших до 40 лет. В нее он включил шесть альбомов со 120-ю романсами на стихи поэтов, чья жизнь оборвалась трагически.

В активе Александра Гами – эстрадная лирика и шансон по-русски, городские и классические романсы, авторские и дворовые песни, более 30 разножанровых музыкальных альбомов и свыше 400 авторских композиций. Одну из них бременский музыкант посвятил Курилам. Аранжировку выполнил Олег Князев, а видеоролик об островной земле создала Светлана Бружина.

Чем вдохновила автора островная земля? А вот чем:

Здесь такие просторы вольные,

Здесь такие красоты дивные.

Воздух грудью вдыхаешь полною,

Чувства с Родиной неразрывные.

Музыковеды отмечают, что Александр Гами – тонкий лирик. При всем при том песни его гражданственны, просты и искренни, обращены ко всем и к каждому. В них с необычайным душевным тактом и мастерством сочетается возвышенное и будничное, нежное и суровое, поэзия и проза.

Впрочем, пусть читатели газеты сами сделают выводы, послушав адресованную им песню в авторском исполнении.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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