Союз журналистов России поддержал углегорских журналистов. А губернатор предложил мэру Углегорска уйти в отставку

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ обращения для соответствующей правовой оценки фактам воспрепятствования выходу в свет номера газеты «Углегорские новости» и увольнения руководителя МАУ «Издательский дом».

В частности, в письме председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину председатель СЖР просит провести проверку на предмет наличия в действиях мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука факта воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов и признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ.

Аналогичные запросы были направлены в Генпрокуратуру и СК РФ председателем комитета Государственной думы РФ по информполитике Александром Хинштейном, сообщается на сайте СЖР.

Как известно, в минувший четверг не вышел в свет плановый номер газеты «Углегорские новости». Помещения редакции и типографии были обесточены, а руководитель МАУ «Издательский дом» Зинаида Макарова уволена с работы.

Сотрудники издания связывают административное давление на редакционный коллектив с подготовкой острой статьи об экологической проблеме, вызванной последствиями схода породы в реку Желтая в районе Солнцевского угольного разреза.

После вмешательства журналистского сообщества и должностных лиц энергоснабжение помещений редакции и типографии было восстановлено. Тираж газеты был отпечатан и отправлен читателям.

Вчера губернатор Валерий Лимаренко находился в Углегорском районе. Вместе с общественниками он посетил место схода селя и осмотрел очистные сооружения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Работу главы муниципалитета жители оценивают неудовлетворительно. Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина – плохая коммуникация с населением, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то услышит меня».

Прокомментировал губернатор и увольнение руководителя издательского дома. Валерий Лимаренко, в частности, подчеркнул: любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы. Сейчас по этому вопросу областная прокуратура проводит проверку.

Ирина НОВИКОВА.