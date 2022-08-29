Дебют Норы на высоте. В Южно-Сахалинске появилась четвероногая десантница

Житель областной столицы Валерий Соловьев – кинолог регионального поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова МЧС РФ вместе со своей подопечной Норой стали дебютантами: впервые спустились вместе с вертолета на специальном устройстве во время тренировок.

На место происшествия иной раз работники МЧС могут попасть только с воздуха, потому что есть такие глухомани, куда не добраться и на высокопроходимой технике. В некоторых случаях не обойтись без четвероногого помощника, который может найти пострадавших по запаху. Поэтому десантнику собака необходима.

Как рассказал сам Валерий, спуск Нора (ее полная, так сказать, официальная кличка – Норджиния, порода – немецкая овчарка) перенесла хорошо, вела себя достойно. Вместе с хозяином сделала три спуска с высоты.

– Этому предшествовала подготовка в четыре этапа: сначала спуск со здания отряда, потом подъем на него, знакомство с вертолетом и в финале – десантирование с него, – рассказал спасатель. – Небольшие проблемы были с первой высадкой на землю, со следующими двумя сложностей не возникало. Она даже успела поспать в вертолете! После окончания тренировки стресса у нее я не увидел, она была такая радостная и позитивная. Экипаж вертолета, с которого мы десантировались, от нее был в восторге! Одним словом, я горжусь, что у меня есть такой напарник!

Собаке Валерия могут позавидовать многие ее сородичи – ведь ей от роду 1,5 года, а она уже знает, что такое высота. По установленным нормативам служить она может до 8 лет, вполне возможно, что срок могут продлить. Помимо десантирования в ее активе – неоднократные победы в выставках. Имеет звание чемпиона Российской кинологической федерации в своей возрастной категории. Ее можно также назвать отличницей – общий курс дрессировки она сдала на 90 баллов из 100 возможных.

Евгений АВЕРИН.

Фото предоставлено РУ МЧС России по Сахалинской области.