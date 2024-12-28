Суббота, 28 декабря, 2024
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Дед Мороз и Снегурочка вышли патрулировать дороги Невельска

Фото: администрация Невельского района.

Один день в году в Невельске вместо взыскания выписывают поздравления.

На одной из оживлённых улиц портового города сотрудники ГАИ свои обязанности передали Деду Морозу и Снегурочке. Водители вместо стандартной проверки документов получали от сказочных героев новогодние апельсины с напутствиями на будущий год вести автомобиль безопасно.

Дед Мороз и Снегурочка особое внимание уделили ремням безопасности и детским креслам и напомнили автомобилистам об ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь всех, кто в машине и на дороге. А пешеходам дали совет – использовать светоотражающие элементы на одежде по ночам, чтобы их видели водители.

Автомобилисты были счастливы встретить таких гаишников. Сказочные автоинспекторы подняли настроение и придали новогоднего волшебства последней рабочей неделе.

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