Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей, чьи отцы сейчас на СВО

Вчера с территории центра медико-социальной реабилитации «Чайка», что располагается в холмском селе Пионеры, выехал автомобиль с необычными пассажирами – Дедом Морозом (его роль сыграла менеджер культурно-массового досуга Елена Тигина) и Снегурочкой ( старшая вожатая Валерия Носко). Вместе с директором областного государственного автономного учреждения Ириной Щербаковой сказочная делегация отправилась в дальнюю дорогу.

— Мы проехали по селам Костромское, Яблочное, Правду, заехали в город Холмск. Поздравили с наступающим Новым годом детей сотрудников центра, чьи отцы призваны на службу в рамках кампании по частичной мобилизации. Конечно же, подготовили для ребятишек не только подарки, но и небольшую культурно-развлекательную программу с новогодними частушками и загадками, — рассказывает И. Щербакова.

В каждом доме долгожданных гостей ждали и тепло встречали. Дети декламировали для Деда Мороза и Снегурочки стихи, пели песни. А взамен получали замечательные подарки – современные наушники со звуковыми колонками, о которых их сверстники пока только мечтают.

Евгения ДМИТРИЕВА.

Фото пресс-службы ЦМСР «Чайка».