Дефицита нет. Губернатор проинспектировал работу государственной аптечной сети

В минувший выходной Валерий Лимаренко посетил круглосуточную аптеку № 1 на улице Ленина и аптеку № 65 на Сахалинской в областном центре.

– Здоровье людей – главная ценность, и несмотря ни на какие события жители нашего региона должны иметь возможность приобрести медикаменты, – подчеркнул он. – Особое внимание сейчас к стоимости медикаментов. Цены на жизненно важные препараты регулируются государством, и необоснованное повышение цен на них грозит большими штрафами. Задача регионального минздрава – в полном объеме обеспечить сахалинцев и курильчан необходимыми российскими и зарубежными препаратами.

В островной области работает государственная сеть «Фармация». 45 аптек охватывают все районы, в том числе на севере Сахалина и на Курилах. В состав входит также производственная аптека, которая имеет право изготавливать лекарственные средства. Через эту сеть осуществляют отпуск медикаментов льготным категориям граждан федеральной и региональной ответственности.

«Фармация» как самое крупное фармацевтическое предприятие на островах имеет возможность осуществлять закупки на торговых площадках непосредственных производителей лекарственных препаратов. Это делает цены в аптечной сети более доступными.

Поставка лекарственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента на склад предприятия производится регулярно, согласно установленным графикам поставки.

– Мы работаем стабильно и спокойно. Цены в нашей сети не менялись. То, что в наличии, продается по прежней стоимости. Государственная аптечная сеть обеспечена медикаментами на полгода. В аптеках лекарств достаточно на два месяца, на такой же срок создан запас на оптовом складе. Еще ожидаем крупную поставку. С зарубежными препаратами тоже перебоев нет, мы их закупили заранее в достаточном количестве.

Хотя мы давно живем в условиях импортозамещения, и у подавляющего большинства лекарств есть ничем не уступающие отечественные аналоги, – рассказала директор сети «Фармация» Инна Гребенева.

Во время посещения аптек губернатора сопровождали должностные лица областного министерства здравоохранения. На месте специалисты прорабатывали поступившие главе региона жалобы по поводу лекарственного обеспечения. Обращения сахалинцев взяты на контроль.

Так, в социальных сетях жители пожаловались, что препарат «Венарус» в некоторых аптеках стоит 4000 рублей. В сети «Фармация» цена этого лекарства составляет от 800 до 1500 рублей в зависимости от дозировки. Глава региона поручил связаться с людьми и рассказать, где они могут купить медикаменты по наиболее доступным ценам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для информации – в государственной сети действует программа лояльности для жителей островного региона. При расчете картой сахалинца предоставляются скидки.

Ольга Новикова.