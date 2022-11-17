Действуя по инструкции, нужно включать и голову. Сергей Надсадин назвал халатное отношение к благоустройству Южно-Сахалинска недопустимым

По факту выдачи разрешения на проведение земляных работ во дворе домов по ул. Сахалинской, 32а, 32, 34, 38, вызвавших в СМИ большой общественный резонанс, мэр Южно-Сахалинска назначил служебную проверку.

Уточним, в минувшие выходные ООО «Феникс» начало земляные работы на территории, где этим летом завершили капитальный ремонт и установили новую детскую площадку. Благоустройство было нарушено для монтажа электрического кабеля к строящемуся жилому дому. По предварительной информации, компания имела все разрешения от профильных ведомств мэрии на проведение работ.

– Вероятно, все действовали по инструкции, но без включения головы. Дом строится уже не первый год, проложить коммуникации можно было заранее. Либо предусмотреть иные варианты монтажа кабелей, не нарушая проведенное благоустройство, – высказал претензии руководителям подразделений Сергей Надсадин.

– Вопрос эффективности работ должен быть первоочередным: это прежде всего комфорт горожан и, в конце концов, бюджетные деньги.

Кроме того, разрешения на проведение работ не должны выдаваться поздней осенью, когда заведомо известно, что подрядчик не сможет в срок восстановить нарушенное благоустройство.

В ходе рабочего совещания принято решение по упорядочению процесса выдачи разрешений на земляные работы на тех участках, где ранее было проведено благоустройство. Такие исключительные случаи будут подлежать обязательному согласованию с главой города. К процедуре выдачи разрешений в подобных ситуациях будут привлекать специалистов департамента дорожного хозяйства и благоустройства и департамента общественной безопасности и контроля.

По обращениям жителей на место выехали также волонтеры и общественники от «Единой России».

– По поручению мэра Сергея Надсадина мы осмотрели нарушенное благоустройство и встретились с главным инженером подрядной организации. Жителей напугало, что подрядчик в ходе земляных работ может разрушить недавно построенный сквер, – рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

– Как мы увидели, все работы были проведены по зеленой территории. Подрядчик взял на себя обязательства весной восстановить зеленое покрытие. Будем держать ситуацию на контроле.

По словам главного инженера компании, подготовлено гарантийное письмо по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме.

Согласно действующим требованиям, ООО «Феникс» до 25 ноября должно восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме. В случае, если это не будет сделано, информация о нарушении будет направлена в административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. В отношении данного подрядчика уже имеются претензии по соблюдению правил благоустройства в части выноса грязи и отсутствия информационных аншлагов.

Татьяна МОРОЗОВА.