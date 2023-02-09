ДЭК и платежная система «Мир» продлевают акцию «Кешбэк за оплату коммунальных услуг»

Около 14 тыс. дальневосточников в 2022 году воспользовались предложениями акции*, в рамках которой клиентам энергокомпании, совершившим оплаты в Личном кабинете ДЭК картой «Мир», начисляется кешбэк**. Общая сумма оплат за потребленный ресурс в период проведения акции (01.03.22 – 31.12.22) составила более 350 млн рублей, а начисленного кешбэка – около 3,5 млн.

Видя интерес и заинтересованность клиентов в бонусной программе, ПАО «ДЭК» и платежной системой «Мир» принято решение о продлении сроков акции до конца 2023 года.

Для участия в акции клиентам необходимо:

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») в Личном кабинете, мобильном приложении ПАО «ДЭК» либо по ссылке на privetmir.ru. Выразить согласие на участие в настоящей акции. Оплатить услуги в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» или в мобильном приложении зарегистрированной картой. Получить 1% кешбэка на карту «Мир» (кешбэк возвращается на карту, с которой был совершен платеж, в течение 5 – 7 рабочих дней с даты оплаты).

Процент кешбэка по карте «Мир» суммируется к уже предоставляемым банками кешбэкам по иным акциям лояльности в соответствии с их правилами и условиями.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения размещена в правилах на странице акции.

* Совместная акция ПАО «ДЭК» и платежной системы «Мир» (в лице АО «НСПК» – оператора платежной системы «Мир»). Каждый пользователь мобильного приложения и Личного кабинета ПАО «ДЭК» может получить кешбэк в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной по карте «Мир». Акция действует по 31 декабря 2023 года. Максимальный размер кешбэка по акции не ограничен. Производить оплату в рамках акции можно сразу в нескольких Личных кабинетах.

**Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).