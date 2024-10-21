ДЭК предупреждает жителей Сахалинской области о новых случаях телефонного мошенничества

На территории Сахалинской области активизировались телефонные мошенники, которые от лица сотрудников Сахалинэнергосбыта предлагают гражданам заменить прибор учёта электроэнергии. Для «оформления» установки нового электросчётчика они просят назвать код из SMS или скачать приложение по направленной ими ссылке. Кроме того, запрашивают персональные данные: номер лицевого счёта, СНИЛС, паспорт и другие.

Дальневосточная энергетическая компания призывает граждан быть бдительными и не сообщать в телефонном разговоре посторонним лицам информацию, относящуюся к категории персональных данных. И ни в коем случае не диктовать какие-либо коды, направленные на телефон, не скачивать приложения.

Сотрудники Сахалинэнергосбыта могут позвонить клиентам, но только для того, чтобы обговорить дату замены прибора учёта, если она необходима. Но они не собирают сведения о персональных данных по телефону и не рассылают SMS с кодами для подтверждения заявок, не высылают ссылок!

Предоставление необходимых документов в ДЭК осуществляется только через официальные каналы и сервисы компании: сайт, Личный кабинет, интернет-приёмную либо при очном посещении клиентского офиса.

Если к вам поступил звонок с предложением поменять прибор учёта электроэнергии, а затем якобы сотрудник Энергосбыта запрашивает личные данные или просит назвать код, кладите трубку! Это — мошенник!

Узнать о том, нужна ли на самом деле замена прибора учёта, клиенты Сахалинэнергосбыта могут, позвонив по телефону Единого контакт-центра ДЭК: 8-800-234-77-77. Назовите номер вашего лицевого счёта, и специалист компании даст вам необходимую информацию.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».