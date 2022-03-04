ДЭК РусГидро признана самой клиентоориентрованной и социально ответственной энергосбытовой компанией

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) РусГидро признана лучшей в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». В номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания» первое место ДЭК разделила с Красноярскэнергосбытом, который также входит в Группу РусГидро. В абсолютном зачете по сумме баллов ДЭК заняла второе место.

В конкурсе, организатором которого выступает отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс», за звание лучшего энергосбыта по итогам 2021 года в пяти конкурсных номинациях боролись 56 компаний из 66 субъектов РФ. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 18 регионов.

Конкурсная комиссия также высоко оценила вклад Дальневосточной энергетической компании в развитие сети электрозарядных станций РусГидро на территории Дальнего Востока. Проект занял третье место в номинации «Энергосбытовой производственный проект года».

ДЭК – крупнейший энергосбыт России по территории обслуживания. Сегодня компания, которая в прошлом месяце отпраздновала 15-летий юбилей, обслуживает свыше 3,4 млн лицевых счетов частных и 103 тыс. корпоративных клиентов. Очные консультации ведутся в 161 офисе от Сахалина до Якутии, охват территории деятельности – более 3,1 млн км2. За прошедшие годы значительно расширилась сфера предоставляемых услуг: от расчетов за потребленные тепло и горячую воду до приемов платежей за вывоз твердых коммунальных отходов и капитальный ремонт. Всего в списке услуг компании 20 наименований.

Основными задачами ДЭК являются повышение качества обслуживания клиентов, развитие новых сервисов и улучшение экономических показателей. Визитной карточкой компании стали высокотехнологичные Единые расчетно-информационные центры, которые ДЭК открывает на территориях своего присутствия. В таком офисе клиенты в режиме «одного окна» могут получить консультационную помощь по всем коммунальным услугам.

В рамках федеральной программы «Доступная среда» ДЭК создает все необходимые условия для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. Помимо упрощенного доступа в офис, обслуживание таких клиентов ведется в выделенном окне и специально адаптированной кассе, устанавливаются принимающие показания аудиостанции, сенсорные инфоматы с возможностью использования маломобильными посетителями и др.