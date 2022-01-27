ДЭК списала своим клиентам 25 миллионов рублей пени

Более 150 тысяч частных клиентов в Хабаровском и Приморском краях, ЕАО, Сахалинской и Амурской областях приняли участие в акции по списанию пени, объявленной Дальневосточной энергетической компанией (входит в Группу РусГидро). По результатам акции сумма списанной пени составила более 25 млн рублей.

В Сахалинской области условия акции выполнили 4 442 клиента «Сахалинэнергосбыта», общая сумма списанной по их лицевым счетам пени составила 1,6 млн рублей.

В октябре 2021 года ПАО «ДЭК» объявило акцию, по условиям которой сумма начисленной пени по электроэнергии полностью аннулируется тем, кто в срок до 25 декабря погасит всю задолженность и оплатит текущее электропотребление. Наиболее крупный долг, оплаченный одним потребителем в ходе акции, составил 360 тыс. рублей. Факт списания клиенты компании уже увидели в январских квитанциях за электроэнергию.

По объявленным условиям из числа участников акции исключались граждане, в отношении которых уже направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности.

Дальневосточная энергетическая компания отмечает, что подобные акции – не ежегодные мероприятия, поэтому энергетики рекомендуют своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию, не доводя дело до ограничений в подаче ресурса, начислений пени за просрочку платежей, принудительного судебного взыскания долга и пени.