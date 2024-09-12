ДЭК: увеличение госпошлины отразится на должниках за энергоснабжение

С 9 сентября 2024 года в силу вступают изменения, предусмотренные федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, в соответствии с которыми государственная пошлина при обращении в суд увеличивается в десять раз. Эти изменения особенно коснутся клиентов ДЭК, имеющих долги за потреблённые энергоресурсы. Им теперь прид¸тся оплачивать не только сумму задолженности, но и дополнительные издержки в виде десятикратно выросшей госпошлины.

Согласно законодательству, все собственники и наниматели жилья обязаны своевременно оплачивать услуги по энергоснабжению. При допущении просрочки энергетики вправе применить к неплательщикам предусмотренные законом меры, в том числе начисление пени, ограничение энергоснабжения, а также принудительное взыскание задолженности через суд. Последствием судебных разбирательств может стать арест банковских счетов и имущества неплательщика.

При обращении в суд ДЭК (как истец) оплачивает госпошлину. После того как суд вынесет решение в пользу истца, должник обязан не только погасить долг, но и возместить сумму пошлины.

С 9 сентября текущего года минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления для взыскания долга с физических лиц увеличится с 400 до 4 000 рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 000 рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя, поэтому даже при небольшом долге она всё равно составит 2 000 рублей. Это значит, что в некоторых случаях сумма задолженности теперь может быть сопоставима с суммой госпошлины.

Изменения затронут и должников среди юридических лиц. Размер госпошлины в данном случае вырастет с 2 000 до 10 000 рублей.

ДЭК рекомендует клиентам проверить наличие задолженности за потреблённые энергоресурсы и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать дополнительных расходов. Информацию о наличии долга можно найти в едином платёжном документе или в личном кабинете клиента (на сайте компании и в мобильном приложении), а также уточнить по телефону единого контакт-центра 8-800-234-7777.

Если клиент находится в сложном финансовом положении и не может погасить накопившийся долг в один платёж, то он может обратиться в местный офис обслуживания ДЭК для заключения соглашения о его реструктуризации.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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