Дела районные — повестка федеральная. Семинар по вопросам развития местного самоуправления прошел в Южно-Сахалинске

Для участия в нем на Сахалин приехали Ирина Гусева, сопредседатель всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и Михаил Котлов, начальник департамента по работе с органами местного само­управления управления Президента РФ по внутренней политике.

Очно и в режиме видеоконференцсвязи в обсуждении актуальных вопросов и поручений Президента России Владимира Путина, прозвучавших на апрельском заседании совета по развитию местного самоуправления, приняли участие главы всех муниципальных образований области, а также депутаты и представители общественности. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал о взаимодействии с ассоциацией развития местного самоуправления.

Завершился семинар торжественной церемонией вручения наград за развитие местного самоуправления. Медалью отмечен труд мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, почетной грамотой – первого замгубернатора региона Сергея Байдакова.

Различными наградами отмечены также мэр Невельска Алексей Шабельник, глава Долинска Александр Тугарев, председатель собрания Корсаковского городского округа Людмила Хмыз, председатель общественного совета Южно-Сахалинска Алена Силачева и общественный деятель Олег Меркушев.

По признанию Сергея Надсадина, такого внимания к чаяниям муниципалитетов со стороны федерального центра он не припомнит за все время работы на посту мэра с 2014 года.

Владимир СЛАВИН.