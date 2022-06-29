Дела ремонтные. За три летних месяца в области будут приведены в порядок сотни дворов

На организации, отвечающие за капитальный и текущий ремонт жилых домов, ложится большая ответственность, особенно летом. На днях губернатор Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным проинспектировали ход работ по ремонту дворов и домов областного центра.

Немножко цифр…

За последние несколько лет Южно-Сахалинск заметно изменился в лучшую сторону. Строят много, достаточно качественно, однако и ремонтировать приходится немало. И не удивительно: из 2422 домов, составляющих жилищный фонд областного центра, почти половина (1124 дома) построены в период с 1960 по 2000 год. В основном это типовые панельные пятиэтажки с небольшими дворами, где оборудовать детскую площадку порой весьма проблематично.

Капитальный ремонт принято проводить через 25 лет после сдачи здания в эксплуатацию, и обходится он примерно в 8 – 9 млн рублей. Это фасадные и кровельные работы, внутренние инженерные сети, подъезды. Суммы увеличиваются, если к ремонтным работам добавляется благоустройство дворов. Словом, ремонт жилого фонда — мероприятие для бюджета затратное.

Деньги ищут и, к счастью, находят. В этом году финансирование сферы регионального ЖКХ увеличили более чем на 7 млрд рублей. Дополнительные средства позволят охватить капитальным и текущим ремонтом больше дворовых территорий и домов.

В областном центре планируется отремонтировать 391 двор, подъезды и входные группы в 111 домах. Управляющие компании уже получили субсидии на обновление подъездов в 41 доме. В городе уже приведено в порядок 227 придомовых территорий.

…и много дела

Губернатор и мэр осмотрели двор типовой пятиэтажки на улице Дзержинского, 12. Недавно здесь положили новый асфальт. На очереди ремонт входных групп и подъездов.

Председатель совета дома Богдан Коваленко обратился к главе региона с просьбой обновить отмостку пятиэтажки. Не дожидаясь ремонта фасада.

– Нужно покрасить стены и освежить штукатурку, сделать перила, обновить почтовые ящики, чтобы людям было приятно заходить домой. На эти работы мы выделяем управляющим компаниям субсидии. Комп­лексно необходимо подходить и к ремонту на придомовых территориях – заасфальтировать ямы, высадить цветы, навести порядок на детских площадках. Не нужно ждать годами капитального ремонта, мы должны делать комфортной жизнь людей сейчас, – отметил Валерий Лимаренко.

Солидный объем ремонтных и благоустроительных работ проведен для жильцов одного из домов по улице Сахалинской. Здесь были заменены инженерные коммуникации — водопровод, канализация, электросети. Во дворе обустроена детская площадка, установлено освещение, ведется подготовка территории под укладку асфальта. Важно то, что перед началом ремонта состоялась встреча с жильцами дома. Их пожелания были учтены при составлении плана капремонта. Работы здесь начались прошлым летом, сдача запланирована на июль нынешнего года.

В доме № 79 по улице Поповича кровельные работы были проведены еще три года назад. Нынешним летом здесь планируют обновить внутридомовые инженерные сети и отремонтировать подъезды. Жильцам было обещано асфальтирование подъездных путей. Сроки работ, запланированные на 2025 год, перенесены на более раннюю дату по просьбе жильцов.

— По сравнению с ранее планируемыми объемами ремонтных работ во дворах в текущем году они увеличены вдвое. При необ­хо­димости мы найдем возможности их нарастить, — заверил жителей мэр Сергей Надсадин.

Владимир БОЛОТОВ.