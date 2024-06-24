Делай как кумир-чемпион. Всероссийский олимпийский день на Сахалине собрал более 5000 гостей

В Южно-Сахалинске масштабно отпраздновали XXXV Всероссийский олимпийский день. Для гостей мероприятия работали площадки с показательными выступлениями, интерактивами, автограф-сессиями от олимпийских чемпионов и мастер-классами по более чем 30 видам спорта. Событие организовано по региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– Я очень рад, что мы смогли организовать такой масштабный праздник в самом восточном регионе нашей большой страны, это произошло впервые в истории празднования Всероссийского олимпийского дня. Мы приехали сюда большой олимпийской командой. Более 20 чемпионов и призёров Игр разных лет осмотрели площадки, пообщались с сахалинскими спортсменами. Безусловно, такой опыт взаимодействия между прославленными чемпионами и нашим юным олимпийским резервом имеет очень важное значение, и это одна из главных целей нашего спортивного праздника, – отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В этом году Южно-Сахалинск стал главным местом празднования Всероссийского олимпийского дня. В предыдущие годы центральными площадками становились Санкт-Петербург, Курск, Новороссийск и другие города.

– Для нас большая честь, что юбилейный Всероссийский день в этом году решили отпраздновать в Сахалинской области. Это ещё раз подтверждает отношение к нам как к региону-лидеру в плане спортивной подготовки, развитию спорта. Мероприятие даёт хороший задел на продолжение популяризации как тех видов спорта, которые уже есть, так и новых спортивных направлений, – резюмировал заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.

В областную столицу приехали чемпион XIX зимних Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио по фехтованию Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и серебряный призёр XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио по гандболу Владлена Бобровникова и другие. Пообщаться с титулованными спортсменами, а также приобщиться к активному движению собрались более 5000 сахалинцев и гостей острова.

– Очень здорово, что к этому масштабному событию присоединилось столь большое количество людей. Вот что значит – самый спортивный регион страны. Такой охват людей, их вовлечённость в активный образ жизни и, конечно, огромное количество площадок символизируют торжество спорта и здорового образа жизни, – поделился впечатлениями олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В этот день прошли отборочный этап межрегионального фестиваля «Игры ГТО», легкоатлетический забег и фестиваль йоги, посвящённый международному дню йоги.

СПРАВКА

Всероссийский олимпийский день – самое масштабное мероприятие программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна». Он является российской частью Международного олимпийского дня, который отмечается по всему миру 23 июня в день основания Международного Олимпийского комитета.

В нашей стране Олимпийский день проводится с 1990 года во всех регионах страны, а количество участников ежегодно превышает 1 млн человек.