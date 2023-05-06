Делегация Сахалинской области примет участие в мероприятиях фестиваля «Российская креативная неделя — Дальний Восток» – 2023

Делегаты расскажут об успехах области в сфере креативных индустрий, а также ознакомятся с лучшими кейсами коллег из других регионов, сообщает пресс- служба регионального правительства.

«Российская креативная неделя-Дальний Восток» состоится 25-27 мая 2023 года во Владивостоке. Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться и посетить событие могут все желающие. Регистрация будет открыта вплоть до 27 мая.

Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Зарегистрироваться можно по ссылке — https://fareast.creativityweek.ru/#/