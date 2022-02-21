Деликатесные наважьи сосиски в домашнем формате

На Сахалине до конца февраля проходит фестиваль блюд из наваги и корюшки, получивший название «НаВажный фест». Организаторы – региональный туристско-информа­ци­он­ный центр (ТИЦ), областная ассоциация кулинаров и рестораторов «Сакура», поддержку оказывает министерство туризма.

Участники, а это полтора десятка кафе и ресторанов, проявляют чудеса изобретательности, стараясь предложить посетителям что-нибудь этакое. Например, блюда японской и корейской кухни с сахалинским колоритом.

«Советскому Сахалину» кулинарное направление очень даже близко. На протяжение довольно долгого времени действует постоянная рубрика газеты «Клевое место». В ней приводятся народные рецепты блюд из рыбы, выловленной рыболовами-любителями в разные сезоны года.

В конце декабря 2021 года, в частности, наш постоянный эксперт Виталий Никитин предложил читателям приготовить новогодне-рождественскую пиццу по-сахалински. Важнейшим компонентом этого блюда как раз и является рыба, пиццу можно готовить из филе наваги, предварительно удалив из него мелкие косточки.

Приглашаем читателей поделиться своими рецептами вкусных рыбных блюд. Мы открываем свою «Народную кухню»! Самые интересные рецепты будут опубликованы на страницах газеты. Присылайте их в редакцию обычной и электронной почтой.

А для начала – еще один рецепт от Виталия Никитина.

Подготовил Семен РЕЧКИН.

Сосиски ДЕЛИКАТЕСНЫЕ

Важно правильно подготовить рыбное филе. У наваги удаляют голову и брюшную часть с мелкими косточками. Используют чистое белое мясо со спинной части, освобожденное от шкурки. Для облегчения задачи лучше перед переработкой рыбу подморозить в холодильнике.

Готовим фарш. Филе наваги режем ножом на мелкие кусочки. Параллельно обжариваем на сковородке измельченный репчатый лук, взятый из расчета 1,5 – 2 средних луковицы на 1 килограмма рыбы. Фарш выкладываем в глубокую посудину, смешиваем с обжаренным луком. Мелко шинкуем сырой очищенный кальмар, полученную массу добавляем в фарш.

Туда же отправляем 2 яйца. Солим и по желанию добавляем сухую зелень петрушки, сельдерея, укропа, перчим смесью перцев – белого и черного. Всего по чуть-чуть, на ваш вкус. После перемешивания фарш сразу же, без предварительной выдержки должен быть упакован в специальную пленку для приготовления колбас. Еще лучше использовать натуральные кишки, продающиеся в мясных отделах магазинов. Применяется специальная насадка для мясорубок. Мясорубка в этом случае не перемалывает фарш, а лишь помогает направлять его в нужное русло.

Из килограмма филе в итоге получится 30 – 40 сосисок. Их отваривают 5 – 7 минут в подсоленной воде. К столу подают в горячем виде с гарниром – картофельным пюре или отварным рисом. Можно сосиски еще и слегка обжарить, украсив на блюде кетчупом или домашним лечо. Если все сделано правильно, сосиски вообще не пахнут рыбой и бесподобны на вкус!

Для приготовления понадобится:

филе наваги – 1 килограмм;

кальмар сырой, очищенный – 0,5 килограмма;

лук репчатый – 1,5 – 2 средних луковицы;

яйцо куриное – 2 штуки;

сухая зелень, соль, смесь перцев – по вкусу.

Приятного аппетита!