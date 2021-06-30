Дело об 11-миллионной взятке направлено в суд

Скандальный сериал о деятельности бывшего руководства сахалинского филиала пенсионного фонда пополнился новыми подробностями

Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, давшего взятку должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Как установили следователи, в 2013 году предприниматель , собственник нежилого помещения в Южно-Сахалинске, заключил договор аренды с сахалинским отделением пенсионного фонда РФ. По версии следствия, помимо официального договора была еще и негласная договоренность между сторонами: чтобы все происходило без сучка и задоринки, предприниматель пообещал передать половину прибыли, полученной от сдачи имущества в аренду, одному из руководителей регионального филиала пенсионного фонда.

Далее, в развитие событий этот же бизнесмен приобрел в Холмске нежилое помещение и по такой же схеме передал его в аренду местному подразделению пенсионного фонда с завышенной арендной платой.

Предприниматель соблюдал устные договоренности и с 2014-го по 2019-й годы регулярно передавал руководящему должностному лицу пенсионного фонда взятки. В общей сложности «набежало» как минимум 11 миллионов рублей.

Следственное управление дополнительно проинформировало, что основанием для возбуждения этого уголовного дела стали материалы, предоставленные сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело о даче взятки направлено в суд.

Как известно, в делах о взяточничестве всегда имеется и другая уголовно наказуемая сторона, получающая взятки. Вот и в этом случае в отношении бывшего руководителя регионального отделения пенсионного фонда возбуждено уголовное дело по признакам ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Оно лишь пополнило «коллекцию» коррупционных дел этого персонажа, возбужденных ранее. Их расследованием занимаются специалисты отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Сахалинской области.

«Советский Сахалин» еще в октябре 2019 года опубликовал статью «Аренда с маслом. Расходы управления пенсионного фонда по Холмскому району по меньшей мере удивляют».

В ней была довольно подробно описана почти детективная история, связанная с появлением нового собственника у здания под номером 5 на площади Ленина в Холмске в июле 2017 года. Прежний владелец недвижимости — ПАО «Ростелеком» — продал принадлежавшие ему помещения АО «ПИК ЭЛБИ» за 28,2 миллиона рублей.

Тотчас по завершению капремонта, в декабре 2017 года, руководство этой питерской компании сдало помещение в аренду региональному управлению Пенсионного фонда РФ. Причем по цене, в два раза выше рыночной.

В августе 2020 года газета опубликовала очередной материал из этого же сериала «Дела арендные. При соответствующих обстоятельствах они способны перерасти в дела уголовные». В ней речь шла об еще одном уголовном дело, возбужденном в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области Дениса Мазура. На сей раз – по фактам нарушения законодательства о закупках и порядке расходования денежных средств. Притом, что ранее его же заподозрили и обвинили в получении взятки. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.

Петр НИКОЛАЕВ.

По теме:

«Аренда с маслом. Расходы управления пенсионного фонда по Холмскому району по меньшей мере удивляют»

«Дела арендные. При соответствующих обстоятельствах они способны перерасти в дела уголовные»