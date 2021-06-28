Дело помощника капитана траулера «Амур» передано в японский суд

Дело третьего помощника капитана российского траулера «Амур», столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, передано в суд после предъявления обвинений со стороны прокуратуры. Об этом 28 июня ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

«После задержания 20 суток велись следственные мероприятия. По мнению прокуратуры, собранных данных хватило для предъявления обвинений. Сегодня это было сделано, а само дело передано в суд. Помощник капитана обвинения не признает», — отметили в дипмиссии. При этом в генконсульстве сообщили, что пока нет конкретной информации о том, когда может начаться судебный процесс.

Третьему помощнику капитана «Амура» были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном. В генконсульстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около 10 тыс. долларов по текущему курсу). В начале июня береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны «Хокко-мару — 8», с которой столкнулся «Амур». Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.

Траулер «Амур» и шхуна «Хокко-мару — 8» столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.