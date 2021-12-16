Дело – труба и не только. Когда муниципалитеты вместо реальных дел предпочитают бумажный пинг-понг

Чаще всего люди обращаются в редакцию, когда видят, что местные власти не решают их проблемы. Надеются, что гласность поможет общему делу, ускорит перемены к лучшему.

С той же надеждой на добрые перемены «Советский Сахалин» регулярно публикует читательские письма и направляет запросы по инстанциям, побуждая действовать тех, кому они адресованы.

14 сентября (в № 65) на первой полосе газеты под заголовком «Чаяния от отчаяния» было опубликовано письмо нашего читателя из Тымовского Евгения Перелыгина. Он сообщал, что в поселке нет биотуалетов и люди, приезжающие в районный центр из отдаленных сел, испытывают неудобства. «А если приспичит, то куда? Ни кустов, ни подходящих закутков», – возмущался читатель.

Рассказал он и о том, что 23 февраля нынешнего года под напором ветра сложилась и сломалась прогоревшая труба на поселковой бане. Осталось от нее метров 10 – 12. С той поры как затопят баньку, так все вокруг в саже. «Уже семь месяцев прошло – и никакой реакции местной власти. Быть может, она ждет, когда очередной циклон снесет остаток трубы, и тогда новую поставит?» – задавался вопросом читатель.

Высказал Евгений Перелыгин и критические замечания по поводу заброшенного поселкового парка им. Героя Советского Союза Н. Д. Грищенко и слишком маленькой площадки для парковки автотранспорта у железнодорожного вокзала. Зимой из-за больших снегов ее к тому же нерегулярно и не всю расчищают. Людям, особенно пожилым, с чемоданами и сумками приходится преодолевать большое расстояние, добираясь до поезда.

«Советский Сахалин» ждал действенной реакции на редакционный запрос. И пришел ответ администрации МО «Тымовский городской округ» за подписью мэра Сергея Лазарева. Он доложил ситуацию по всем четырем пунктам.

Итак, глава администрации известил (цитируем): «Общественный туалет расположен в центральной части пгт Тымовское с южной стороны площади им. В. И. Ленина, подключен к централизованной системе отопления, водоснабжения, во­до­отведения, ра­бо­тает с 10.00 до 20.00». И точка. Тем самым мэр дает понять: нет никакой необходимости в биотуалетах. Есть один стационарный, вот и обходитесь. И постарайтесь, чтобы вам не приспичило раньше 10.00 и позже 20.00. А если такое случится, это ваши проблемы, дорогие земляки.

Между тем стоят мобильные туалетные кабинки, выполненные по экономичному «Евростандарту», недорого – от 30 тыс. рублей и выше. Можно найти зимний вариант с подогревом и освещением кабин. В области проводятся распродажи таких конструкций. Есть компании, которые предоставляют биотуалеты в аренду…

Но местные чиновники подобные вопросы не берут во внимание и даже не рассматривают.

Что касается пункта 2 ответа (про чадящую трубу), то в нем мэр просто расписался в беспомощности местной администрации за все проблемы бани. Читаем: «Вопрос о строительстве новой бани в пгт Тымовское поднимается на протяжении нескольких последних лет в связи с тем, что реконструкция бани, построенной в 1970-е, экономически нецелесообразна.

Бюджетные заявки на предоставление средств из областного бюджета на проектирование и строительство муниципальной бани неоднократно направлялись администрацией муниципального образования в профильные министерства. На предложение включить объект в областную адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов получили отказ министерства ЖКХ в связи с отсутствием проектной документации и рекомендации о реализации строительства в рамках государственно-частного партнерства».

В свою очередь, агентство по государственно-частному партнерству 26 октября 2021-го сообщило мэрии, что в его адрес не поступало обращений потенциальных инвесторов по строительству бань. Когда такой инвестор найдется, агентство окажет содействие в структурировании проекта и подготовке документов. Пока же желающих нет. Напрашивается вопрос: а если их еще не будет несколько лет, то муниципалитет так и будет ждать аварийной ситуации?

Впрочем, проектирование и строительство – дело перспективы то ли близкой, то ли далекой. А что с трубой?

Ей мэр Сергей Лазарев посвятил одно предложение: «Изыскивается возможность замены дымовой трубы котельной бани пгт Тымовское за счет сил и средств муниципального образования». Заметим: изыскивается уже 10-й (!) месяц. Судя по всему, нет у администрации городского округа ни сил, ни средств, а скорее всего расторопности в стремлении заменить обломок «коптилки-чадилки». Да и банщики внакладе не остаются: выйдут из баньки чистые земляки, тут их сажей присыплет, и хоть снова на помыв.

Пункт 3 ответа на критическую публикацию тоже не обнадежил. Мэр сообщил: «По объекту «Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Д. Грищенко» проектная документация отсутствует, поэтому включить его строительство в адресную инвестиционную программу-2022 – 2024 не представляется возможным. Как, впрочем, и осуществить за счет местного бюджета. Он дотационный, а урезание текущих статей расходов может повлечь за собой неисполнение муниципалитетом ряда социальных обязательств».

Поскольку обустройство станционных и вокзальных объектов, устройств и иного имущества ОАО «РЖД» не относится к полномочиям органов местного само­управления, то в пункте 4 ответа мэр сообщил, что переадресовал запрос по обу­стройству привокзальной площади станции Тымовск Дальневосточной дирекции пассажирских обустройств ДПО ОАО «РЖД». Ответа пока нет.

Что в итоге? Никакой конкретики ни в чем. Одна иллюзия, что улита едет. Куда и скоро ли будет – большой вопрос.

Людмила Степанец.