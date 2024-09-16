Дело – труба! О чём на улице Памятной запамятовали чиновники?

Более двух лет читатель нашей газеты южносахалинец Валерий Шметелько добивается решения не такой уж и сложной проблемы – восстановления надземной теплоизоляции на трубе, что по ул. Памятной идёт в бывший военный городок «Спутник-2» областного центра.

Обшивка трубы, её фрагменты местами разрушены и не защищены от морозов. Из-за существенных теплопотерь жителям окрестных домов некомфортно зимовать. Этот участок тепловой сети распоряжением администрации города признан бесхозным, и по федеральному закону орган местного самоуправления должен приводить этот объект в соответствие с требованиями безопасности.

Шметелько обращался за действенной помощью в разные инстанции, в том числе и к депутату городской думы по округу № 4 Сергею Дубову. Тот 31 августа 2022 года направил запрос первому вице-мэру Южно-Сахалинска Александру Гринбергу с просьбой предоставить информацию о планируемых сроках выполнения работ по восстановлению наружной изоляции надземной линии теплосети.

Ответ депутату пришёл 29 сентября уже от вице-мэра Алексея Римши. Тот сообщал, что 7 сентября департаменту по управлению муниципальным имуществом поручено принять в муниципальную собственность сети теплоснабжения по ул. Памятной и передать их в оперативное управление АО «Сахалинская коммунальная компания (СКК)».

Вице-мэр также проинформировал, что разрабатывается локальный сметный расчёт на текущий ремонт теплотрассы и что на рассмотрении в администрации города находится проект договора с АО «СКК» на оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение теплоснабжения по ул. Памятной до включения данной сети в перечень муниципального имущества.

Генеральный директор ООО «РИР – Сахалин» – управляющая организация АО «СКК» Максим Беккер, отвечая на запрос, тоже сослался на требования федерального закона.

Однако знание закона не побудило ответственных лиц к энергичным действиям.

В декабре 2022 года директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов известил директора ЖЭУ-10 Николая Никакошева, что департаментом рассматривается вопрос оплаты расходов, которые планирует понести АО «Сахалинская коммунальная компания» по техническому обслуживанию этой теплотрассы.

Рассмотрение, похоже, затянулось на два года, что дало повод Валерию Шметелько для повторного сигнала. Отвечая на него, Золотов сообщил, что специалисты отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля выезжали на осмотр тепловой трубы. Они подтвердили утрату и разрушение некоторых ее элементов и обшивочного материала.

Но ведь по закону жанра отписок улита всё же должна была поехать. Вот и в ответе директора департамента городского хозяйства появились «строгие» строки: «В адрес обслуживающей организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в части ремонта, восстановления или замены деталей разрушенной трубы».

Кстати, Евгений Золотов назвал даже сроки восстановления теплоизоляции – до 1 июля 2024 года. На дворе сентябрь. Скоро начнётся отопительный сезон, а труба в «Спутнике-2» так и встретит зиму в лохмотьях старой теплоизоляции…

Жители городка уже не верят русской пословице про обещанное, которого три года ждут. Их ожидание на четвёртый год перевалило.

Людмила НИКОЛАЕВА.