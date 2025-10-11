Дело выжившего в Охотском море Михаила Пичугина направили в суд в Хабаровском крае

Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, который более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, направили в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Находившиеся с ним брат и племянник погибли.

46-летний житель Республики Бурятии обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, Пичугин в августе прошлого года хотел совершить туристический переход по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь он решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. Вместе с ним были его брат и несовершеннолетний племянник.

Обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для такой лодки отдаления от берега на расстояние не более трех километров и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания. Кроме того, он не обеспечил надлежащее техническое обслуживание мотора лодки, не устранил имевшиеся неисправности. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в двигателе была неисправна система охлаждения и судоводитель об этом знал. Мотор сломался на обратном пути от мыса Перовского примерно в 19 км от берега. Судно в итоге более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена в октябре прошлого года в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали. В отношении него была избрана подписка о невыезде.

«Установлено, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные», — сообщили в прокуратуре.

