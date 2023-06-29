День бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и иных лиц

30.06.2023 с 10-00 до 12-00 в рамках Всероссийского Дня бесплатной юридической помощи состоится мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и иных лиц.

Мероприятие пройдет в Филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 34.

В мероприятии примут участие представители Управления Миниюста России по Сахалинской области, администрации гор.Южно-Сахалинска, Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Сахалинской области, представители 318 военной прокуратуры гарнизона Восточного военного округа, Негосударственной некоммерческой организацией «Сахалинская адвокатская палата», Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Сахалинской областной нотариальной палатой.

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