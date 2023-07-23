День бокса собрал в южносахалинском городском парке около 200 любителей этого вида спорта

Праздник начался со всеобщей разминки, которую провел чемпион мира и Европы по боксу Эдуард Трояновский.

— Бокс активно развивается в нашем регионе, — рассказал министр спорта области Артем Подшивалов. — И сегодня у нас не просто День бокса, а большой спортивный праздник. Мы давно мечтали привезти популярных спортсменов, и у нас это получилось. У всех любителей этого вида спорта есть возможность встретиться с кумирами, взять автографы, поучаствовать в их персональных мастер-классах. Мы также не забываем о наших великих местных боксеров, например, об Олеге Саитове, который продолжает тренироваться на острове и вдохновляет молодежь. Александр Поветкин, Денис Лебедев и другие на острове впервые, от этого вдвойне приятно. Они, кстати, тоже прилетели…

Во время церемонии открытия каждый из приглашенных спортсменов сказал приветственное слово, а также они подарили области плакат со своими автографами.

— Многие считают, что бокс — это обычная драка, но на самом деле — это искусство, — говорит олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый чемпион Рахим Чахкиев. — Это самый естественный, практичный и применимый вид спорта в жизни каждого. И каждый сильный человек не будет показывать всем свою мощь. Спорт вообще дисциплинирует. На Сахалине я впервые. Мне очень понравилась атмосфера, люди и природа. Хочется приехать еще раз.

К торжеству также присоединились воспитанники отделений кикбоксинга и бокса из спортшколы «Кристалл».

После начала праздника каждый из чемпионов провел персональные мастер-классы, пообщался с преданными фанатами и расписался на перчатках юных спортсменов.

В конце спортсмены продемонстрировали показательные выступления на ринге.

Скоро в Южно-Сахалинске распахнет двери современный центр по боксу, который должен дать этому виду спорта дополнительное развитие.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.