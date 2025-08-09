День физкультурника в Южно-Сахалинске объединил тысячи островитян

Южно-Сахалинск 9 августа с размахом отметил Всероссийский день физкультурника. Спортивный праздник объединил жителей и гостей островной столицы всех возрастов.

Официальным центром праздника стал стадион «Космос», в полдень здесь прошел торжественный парад представителей спортивной сферы Сахалинской области, за которым последовала церемония награждения победителей регионального конкурса «Спортивная элита Сахалинской области» по итогам 2024 года.

– Мы имеем полное право гордиться спортивными достижениями Сахалинской области, которые получают мощную поддержку благодаря программе развития спорта, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Более половины жителей нашего региона сегодня систематически занимаются физкультурой и спортом – от утренней зарядки до спорта высших достижений. Буквально в июле мы чествовали выдающихся сахалинских атлетов, чемпионов мира по савату и мас-рестлингу, чемпионов Европы по тяжелой атлетике. Эти блестящие результаты – лишь начало большого пути! Особые слова благодарности – всем гостям праздника. Без поддержки близких и любимых людей не бывает настоящих побед. От всей души поздравляю сахалинцев с Днем физкультурника! Желаю здоровья, новых рекордов и единства в любви к спорту! – выступил с приветственным словом министр спорта островного региона Артём Подшивалов.

С самого утра городской парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина и стадион «Космос» превратились в эпицентры спортивной жизни. Насыщенная программа праздника предложила гостям десятки активностей на любой вкус и уровень подготовки.

На стадионе «Космос» работали площадки по художественной и эстетической гимнастике, каратэ, метанию ножа, тхэквондо, воздушной акробатике, боксу, сноуборду, фехтованию, настольному теннису, брейкингу, спортивной аэробике и страйкболу. Здесь же прошёл региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

Также на территории парка также прошли состязания по регби для детей и взрослых, на волейбольной площадке – турнир по пляжной борьбе. На танцевальной площадке состоялись масс-старт по скандинавской ходьбе и показательные выступления по чир-спорту.

Фото Игоря Карпука.