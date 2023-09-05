День города: Южно-Сахалинску – 141 год. Афиша праздничных мероприятий

5 сентября
- Территория около здания правительства области
18.00 – 20.00
Фестиваль классической музыки: концерты Южно-Сахалинского симфонического оркестра, солистов «Академии Ларисы Долиной».
8 сентября
- Стеклянный павильон в городском парке
18.00 – 19.00
Фестиваль изобразительного искусства «Милый Потапыч»: раскраска фигурок медведей, рисунки медведей.
6 сентября
- Территория около кинотеатра «Октябрь»
18.00 – 20.00
Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.
7 сентября
- Территория около кинотеатра «Октябрь»
18.00 – 20.00
Творческий фестиваль школ искусств: выступление учащихся детских школ искусств.
8 сентября
- Большой шатер за мостом влюбленных в городском парке
12.00 – 17.00
Фестиваль по брейк-дансу: соревнования по брейку
- Площадка у Дома культуры «Дальненский»
9:00 — 22:00 Фестиваль «DJ-Fest» (DJ-шоу, MS-шоу)
9 сентября
- Сквер им. Н. В. Рудановского
11:00 – 15:00
Театральный перфоменс (живые инсталляции, передвижные декорации, фотостоп, отрывки из спектаклей)
- Сквер им. И. Ф. Крузенштерна
11:00 – 16:00
Литературно-патриотический фестиваль «Время. Книга. Мы.» (книжный квартал, литературный лототрон, книжные гадания, встречи с авторами, викторины, конкурсы)
- Сквер им. Г. И. Невельского
12:00 — 17:00
Исторический фестиваль «Место силы» (история города)
- Культурно-туристический центр (ул. Невельская, 44)
12:00 — 17:00
Экскурсия «Макет «Владимировка»
- Набережная р. Рогатка
11:00 — 17:00
Праздничный вернисаж «Художники городу» (выставка картин Сахалинских художников)
11:00 – 17:00
Фестиваль «Царь-букет» (составление мини-композиций из цветов для Царь-Букета)
- Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Территория Большого фонтана
11:00 — 17:00
Фестиваль национальных культур «Мы вместе» (национальные мастер-классы, выступление национальных творческих коллективов, представление национальных костюмов, национальных сувениров, национальных блюд и др.)
11:00 — 17:00
Шоу «Рой дронов»
о. Верхнее
11:00 — 17:00
фестиваль на воде (катамараны, сапборды, конкурс самодельных плавательных средств)
Концертная площадка (территория бывшего картодрома)
11:00 — 14:00
Фестиваль ким-чи (мастер-класс по приготовлению ким-чи (участники забирают приготовленную продукцию с собой)
15:00 — 17:00
Фестиваль вокального искусства
Территория кафе «Мама-Кофе»
11:00 – 17:00
Семейный фестиваль «Под крышей дома моего» (организуем семейный досуг, семейная традиция — презентация семьи, работа мастер-классов)
Роллерная площадка
11:00 – 14:30
Фестиваль робототехники (мастер-классы и презентации по робототехнике)
14:30 — 17:00
Танцевальный мир (концерт хореографических коллективов города)
Большой шатер за мостом влюбленных (ГПКиО)
12:00 — 17:00
Фестиваль по брейк-дансу (соревнования по брейку)
Поляна перед большим шатром
11:00 — 17:00
Лазертаг
Территория Новых аттракционов
11:00 – 17:00
Детский фестиваль «Играй озорник» (мастер-классы, игровые программы, аквагримм, твистинг и др.)
Стеклянный павильон
11:00 – 17:00
Арт-пространство (выставка работ студентов отделения «Дизайн» Сахалинского колледжа искусств)
Танцплощадка
11:00 — 13:00
Праздничный концерт ДДиЮТ
13:00 — 15:30
Мастер-класс по дыхательной гимнастике М. Корпан
15:30 — 17:00
Показательные выступления спортсменов
Волейбольная площадка
11:00 — 14:00
Соревнования по Самбо на песке
Центр досуга «Теремок»
13:00 — 16:00
«Цветочная феерия» (мастер-класс по изготовлению цветочных композиций, цветочное дефиле, творческие встречи)
МБУ ГДК «Родина»
16:00 — 17:30
Концерт Светланы Маслиной-Козловой
Площадка «Сахалинская ярмарка»
11:00 — 15:00
Фестиваль «Остров-Рыба» (концертная программа, угощение горожан, ярмарка, тематические экскурсии)
Площадь Победы
19:00 — 20:00
Праздничный концерт «Любимому городу посвящается»
20:00 — 22:00
Вечерняя праздничная программа (концерт приглашённых артистов, праздничный фейерверк)