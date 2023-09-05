День города: Южно-Сахалинску – 141 год. Афиша праздничных мероприятий

11:00 – 17:00 Фестиваль «Царь-букет» (составление мини-композиций из цветов для Царь-Букета)

Территория Большого фонтана

11:00 — 17:00

Фестиваль национальных культур «Мы вместе» (национальные мастер-классы, выступление национальных творческих коллективов, представление национальных костюмов, национальных сувениров, национальных блюд и др.)

11:00 — 17:00

Шоу «Рой дронов»

о. Верхнее

11:00 — 17:00

фестиваль на воде (катамараны, сапборды, конкурс самодельных плавательных средств)

Концертная площадка (территория бывшего картодрома)

11:00 — 14:00

Фестиваль ким-чи (мастер-класс по приготовлению ким-чи (участники забирают приготовленную продукцию с собой)

15:00 — 17:00

Фестиваль вокального искусства

Территория кафе «Мама-Кофе»

11:00 – 17:00

Семейный фестиваль «Под крышей дома моего» (организуем семейный досуг, семейная традиция — презентация семьи, работа мастер-классов)

Роллерная площадка

11:00 – 14:30

Фестиваль робототехники (мастер-классы и презентации по робототехнике)

14:30 — 17:00

Танцевальный мир (концерт хореографических коллективов города)

Большой шатер за мостом влюбленных (ГПКиО)

12:00 — 17:00

Фестиваль по брейк-дансу (соревнования по брейку)

Поляна перед большим шатром

11:00 — 17:00

Лазертаг

Территория Новых аттракционов

11:00 – 17:00

Детский фестиваль «Играй озорник» (мастер-классы, игровые программы, аквагримм, твистинг и др.)

Стеклянный павильон

11:00 – 17:00

Арт-пространство (выставка работ студентов отделения «Дизайн» Сахалинского колледжа искусств)

Танцплощадка

11:00 — 13:00

Праздничный концерт ДДиЮТ

13:00 — 15:30

Мастер-класс по дыхательной гимнастике М. Корпан

15:30 — 17:00

Показательные выступления спортсменов

Волейбольная площадка

11:00 — 14:00

Соревнования по Самбо на песке

Центр досуга «Теремок»

13:00 — 16:00

«Цветочная феерия» (мастер-класс по изготовлению цветочных композиций, цветочное дефиле, творческие встречи)

МБУ ГДК «Родина»

16:00 — 17:30

Концерт Светланы Маслиной-Козловой

Площадка «Сахалинская ярмарка»

11:00 — 15:00

Фестиваль «Остров-Рыба» (концертная программа, угощение горожан, ярмарка, тематические экскурсии)

Площадь Победы

19:00 — 20:00

Праздничный концерт «Любимому городу посвящается»

20:00 — 22:00

Вечерняя праздничная программа (концерт приглашённых артистов, праздничный фейерверк)