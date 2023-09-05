День города: Южно-Сахалинску – 141 год. Афиша праздничных мероприятий

5 сентября

  • Территория около здания правительства области
    18.00 – 20.00
    Фестиваль классической музыки: концерты Южно-Сахалинского симфонического оркестра, солистов «Академии Ларисы Долиной».

8 сентября

  • Стеклянный павильон в городском парке
    18.00 – 19.00
    Фестиваль изобразительного искусства «Милый Потапыч»: раскраска фигурок медведей, рисунки медведей.

6 сентября

  • Территория около кинотеатра «Октябрь»
    18.00 – 20.00
    Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.

7 сентября

  • Территория около кинотеатра «Октябрь»
    18.00 – 20.00
    Творческий фестиваль школ искусств: выступление учащихся детских школ искусств.

8 сентября

  • Большой шатер за мостом влюбленных в городском парке
    12.00 – 17.00
    Фестиваль по брейк-дансу: соревнования по брейку
  • Площадка у Дома культуры «Дальненский»
    9:00 — 22:00 Фестиваль «DJ-Fest» (DJ-шоу, MS-шоу)

9 сентября

  • Сквер им. Н. В. Рудановского
    11:00 – 15:00
    Театральный перфоменс (живые инсталляции, передвижные декорации, фотостоп, отрывки из спектаклей)
  • Сквер им. И. Ф. Крузенштерна
    11:00 – 16:00
    Литературно-патриотический фестиваль «Время. Книга. Мы.» (книжный квартал, литературный лототрон, книжные гадания, встречи с авторами, викторины, конкурсы)
  • Сквер им. Г. И. Невельского
    12:00 — 17:00
    Исторический фестиваль «Место силы» (история города)
  • Культурно-туристический центр (ул. Невельская, 44)
    12:00 — 17:00
    Экскурсия «Макет «Владимировка»
  • Набережная р. Рогатка
    11:00 — 17:00
    Праздничный вернисаж «Художники городу» (выставка картин Сахалинских художников)

    11:00 – 17:00
     Фестиваль «Царь-букет» (составление мини-композиций из цветов для Царь-Букета)

  • Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина

    Территория Большого фонтана
    11:00 — 17:00
    Фестиваль национальных культур «Мы вместе» (национальные мастер-классы, выступление национальных творческих коллективов, представление национальных костюмов, национальных сувениров, национальных блюд и др.)

    11:00 — 17:00
    Шоу «Рой дронов»

    о. Верхнее
    11:00 — 17:00
    фестиваль на воде (катамараны, сапборды, конкурс самодельных плавательных средств)

    Концертная площадка (территория бывшего картодрома)
    11:00 — 14:00
    Фестиваль ким-чи (мастер-класс по приготовлению ким-чи (участники забирают приготовленную продукцию с собой)
    15:00 — 17:00
    Фестиваль вокального искусства

    Территория кафе «Мама-Кофе»
    11:00 – 17:00
    Семейный фестиваль «Под крышей дома моего» (организуем семейный досуг, семейная традиция — презентация семьи, работа мастер-классов)

    Роллерная площадка
    11:00 – 14:30
    Фестиваль робототехники (мастер-классы и презентации по робототехнике)

    14:30 — 17:00
    Танцевальный мир (концерт хореографических коллективов города)

    Большой шатер за мостом влюбленных (ГПКиО)
    12:00 — 17:00
    Фестиваль по брейк-дансу (соревнования по брейку)

    Поляна перед большим шатром
    11:00 — 17:00
    Лазертаг

    Территория Новых аттракционов
    11:00 – 17:00
    Детский фестиваль «Играй озорник» (мастер-классы, игровые программы, аквагримм, твистинг и др.)

    Стеклянный павильон
    11:00 – 17:00
    Арт-пространство (выставка работ студентов отделения «Дизайн» Сахалинского колледжа искусств)

    Танцплощадка
    11:00 — 13:00
    Праздничный концерт ДДиЮТ

    13:00 — 15:30
    Мастер-класс по дыхательной гимнастике М. Корпан

    15:30 — 17:00
    Показательные выступления спортсменов

    Волейбольная площадка
    11:00 — 14:00
    Соревнования по Самбо на песке

    Центр досуга «Теремок»
    13:00 — 16:00
    «Цветочная феерия» (мастер-класс по изготовлению цветочных композиций, цветочное дефиле, творческие встречи)

    МБУ ГДК «Родина»
    16:00 — 17:30
    Концерт Светланы Маслиной-Козловой

    Площадка «Сахалинская ярмарка»
    11:00 — 15:00
    Фестиваль «Остров-Рыба» (концертная программа, угощение горожан, ярмарка, тематические экскурсии)

    Площадь Победы
    19:00 — 20:00
    Праздничный концерт «Любимому городу посвящается»

    20:00 — 22:00
    Вечерняя праздничная программа (концерт приглашённых артистов, праздничный фейерверк)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА