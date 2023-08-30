День города: Южно-Сахалинску – 141 год. Афиша праздничных мероприятий

2 сентября

Сквер им. Рудановского

10.00 – 15.00

Театральный перформанс: живые инсталляции, передвижные декорации, фотостоп, отрывки из спектаклей.

Сквер им. Крузенштерна

11.00 – 16.00

Литературно-патриотический фестиваль «Время.Книга.Мы.»: книжный квартал, литературный лототрон, книжные гадания, викторины, конкурсы.

Сквер им. Невельского

12.00 – 17.00

Исторический фестиваль «Место силы»: история города.

Набережная р. Рогатки

11.00 – 17.00

Праздничный вернисаж «Художники — городу»: выставка картин сахалинских художников.

11.00 – 17.00

Фестиваль «Царь-Букет»: составление мини-композиций из цветов для Царь-Букета.

Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина:

Территория светомузыкального фонтана

11.00 – 17.00

Фестиваль национальных культур «Мы вместе»: национальные мастер-классы, выступление национальных творческих коллективов, представление национальных сувениров, национальных блюд и др.

Озеро Верхнее

11.00 – 17.00

Фестиваль на воде: каяки, катамараны, сапборды, прыжки в воду на самодельных плавательных средствах.

Стадион «Космос»

11.00 – 17.00

Фестиваль спорта «Движение на опережение»: баскетбол, воркаут, БМИКС, самокаты, заезд на велотренажерах, массовая тренировка по зумбе, «Веселые старты», выступление по чирлидингу и др.

Поляна напротив Маяка в городском парке

11.00 – 17.00

Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу, пенное шоу.

Территория около Маяка в городском парке

11.00 – 17.00

Фестиваль шашлыка: приготовление и дегустация.

Роллерная площадка

11.00 – 16.00

Фестиваль ким-чи: мастер-класс по приготовлению ким-чи.

Территория озера Нижнее

11.00 – 17.00

Семейный фестиваль «Под крышей дома моего»: высаживаем дерево, готовим семейный ужин, поем колыбельную, организуем семейный досуг, семейная традиция – презентация семьи, мастер-классы.

Территория бывшего картодрома

11.00 – 16.00

Фестиваль вокального искусства: концерт участников «Академии Ларисы Долиной», концерт воспитанников ДДюТ.

Территория кафе «Мама-кофе»

11.00 – 17.00

Фестиваль робототехники: мастер-классы и презентации по робототехнике.

Большой шатер у моста влюбленных

11.00 – 17.00

Фестиваль творчества молодых: представление работ сахалинских мастеров, выставка арт-зарисовок, арт-объекты, граффити.

Территория новых аттракционов

11.00 – 17.00

Детский фестиваль «Играй, озорник»: мастер-классы, игровые программы, аквагрим, твистинг и др.

Стеклянный павильон

11.00 – 17.00

Арт-пространство: выставка работ студентов отделения дизайна колледжа искусств.

Танцплощадка

11.00 – 16.00

Праздничные концертные выступления: дефиле оркестра, хореографические зарисовки танцевальных коллективов.

Площадь Победы

20.00 – 22.00

Вечерняя праздничная программа: концерт приглашенных артистов, праздничный фейерверк.

4 – 5 сентября

Территория около здания правительства области

18.00 – 20.00

Фестиваль классической музыки: концерты Южно-Сахалинского симфонического оркестра, солистов «Академии Ларисы Долиной».

4 – 8 сентября

Стеклянный павильон в городском парке

18.00 – 19.00

Фестиваль изобразительного искусства «Милый Потапыч»: раскраска фигурок медведей, рисунки медведей.

6 сентября

Территория около кинотеатра «Октябрь»

18.00 – 20.00

Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.

7 сентября

Территория около кинотеатра «Октябрь»

18.00 – 20.00

Творческий фестиваль школ искусств: выступление учащихся детских школ искусств.

Территория верхней станции СТК «Горный воздух»

18.00 – 20.00

Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.

8 – 9 сентября

Большой шатер за мостом влюбленных в городском парке

12.00 – 17.00

Фестиваль по брейк-дансу: соревнования по брейку

9 сентября

Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина

Стадион «Космос»

11.00 – 13.00

Праздничный концерт «Любимому городу посвящается» (концерт творческих коллективов города).

Тропа развлечений

13.00 – 16.00

Спортивно-развлекательная программа «Гонка героев»: семейные соревнования на тропе развлечений.

Южный берег озера Верхнее

13.00 – 16.00

Творческая мастерская «Семейные мастер-классы»: мастер-классы с участием семей.

Детский досуговый центр «Теремок»

13.00 – 16.00

«Цветочная феерия»: мастер-класс по изготовлению цветочных композиций, цветочное дефиле, творческие встречи.

Стеклянный павильон

13.00 – 16.00

Арт-пространство: выставка работ студентов отделения дизайна колледжа искусств.

Территория кафе «Мама-кофе»

13.00 – 16.00

Фестиваль настольных игр.

Поляна за теннисными кортами

13.00 – 16.00

Концерт бардовской песни.

Танцплощадка

13.00 – 16.00

Концерт хореографических коллективов города.

Южный берег озера Верхнее

19.00 – 21.00

Праздничная развлекательная программа: DJ-шоу, MS-шоу, фейерверк.

9 сентября