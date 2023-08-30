День города: Южно-Сахалинску – 141 год. Афиша праздничных мероприятий

2 сентября
- Сквер им. Рудановского
10.00 – 15.00
Театральный перформанс: живые инсталляции, передвижные декорации, фотостоп, отрывки из спектаклей.
- Сквер им. Крузенштерна
11.00 – 16.00
Литературно-патриотический фестиваль «Время.Книга.Мы.»: книжный квартал, литературный лототрон, книжные гадания, викторины, конкурсы.
- Сквер им. Невельского
12.00 – 17.00
Исторический фестиваль «Место силы»: история города.
- Набережная р. Рогатки
11.00 – 17.00
Праздничный вернисаж «Художники — городу»: выставка картин сахалинских художников.
11.00 – 17.00
Фестиваль «Царь-Букет»: составление мини-композиций из цветов для Царь-Букета.
- Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина:
Территория светомузыкального фонтана
11.00 – 17.00
Фестиваль национальных культур «Мы вместе»: национальные мастер-классы, выступление национальных творческих коллективов, представление национальных сувениров, национальных блюд и др.
Озеро Верхнее
11.00 – 17.00
Фестиваль на воде: каяки, катамараны, сапборды, прыжки в воду на самодельных плавательных средствах.
Стадион «Космос»
11.00 – 17.00
Фестиваль спорта «Движение на опережение»: баскетбол, воркаут, БМИКС, самокаты, заезд на велотренажерах, массовая тренировка по зумбе, «Веселые старты», выступление по чирлидингу и др.
Поляна напротив Маяка в городском парке
11.00 – 17.00
Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу, пенное шоу.
Территория около Маяка в городском парке
11.00 – 17.00
Фестиваль шашлыка: приготовление и дегустация.
Роллерная площадка
11.00 – 16.00
Фестиваль ким-чи: мастер-класс по приготовлению ким-чи.
Территория озера Нижнее
11.00 – 17.00
Семейный фестиваль «Под крышей дома моего»: высаживаем дерево, готовим семейный ужин, поем колыбельную, организуем семейный досуг, семейная традиция – презентация семьи, мастер-классы.
Территория бывшего картодрома
11.00 – 16.00
Фестиваль вокального искусства: концерт участников «Академии Ларисы Долиной», концерт воспитанников ДДюТ.
Территория кафе «Мама-кофе»
11.00 – 17.00
Фестиваль робототехники: мастер-классы и презентации по робототехнике.
Большой шатер у моста влюбленных
11.00 – 17.00
Фестиваль творчества молодых: представление работ сахалинских мастеров, выставка арт-зарисовок, арт-объекты, граффити.
Территория новых аттракционов
11.00 – 17.00
Детский фестиваль «Играй, озорник»: мастер-классы, игровые программы, аквагрим, твистинг и др.
Стеклянный павильон
11.00 – 17.00
Арт-пространство: выставка работ студентов отделения дизайна колледжа искусств.
Танцплощадка
11.00 – 16.00
Праздничные концертные выступления: дефиле оркестра, хореографические зарисовки танцевальных коллективов.
- Площадь Победы
20.00 – 22.00
Вечерняя праздничная программа: концерт приглашенных артистов, праздничный фейерверк.
4 – 5 сентября
- Территория около здания правительства области
18.00 – 20.00
Фестиваль классической музыки: концерты Южно-Сахалинского симфонического оркестра, солистов «Академии Ларисы Долиной».
4 – 8 сентября
- Стеклянный павильон в городском парке
18.00 – 19.00
Фестиваль изобразительного искусства «Милый Потапыч»: раскраска фигурок медведей, рисунки медведей.
6 сентября
- Территория около кинотеатра «Октябрь»
18.00 – 20.00
Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.
7 сентября
- Территория около кинотеатра «Октябрь»
18.00 – 20.00
Творческий фестиваль школ искусств: выступление учащихся детских школ искусств.
- Территория верхней станции СТК «Горный воздух»
18.00 – 20.00
Фестиваль «DJ-Fest»: DJ-шоу, MS-шоу.
8 – 9 сентября
- Большой шатер за мостом влюбленных в городском парке
12.00 – 17.00
Фестиваль по брейк-дансу: соревнования по брейку
9 сентября
- Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина
Стадион «Космос»
11.00 – 13.00
Праздничный концерт «Любимому городу посвящается» (концерт творческих коллективов города).
Тропа развлечений
13.00 – 16.00
Спортивно-развлекательная программа «Гонка героев»: семейные соревнования на тропе развлечений.
Южный берег озера Верхнее
13.00 – 16.00
Творческая мастерская «Семейные мастер-классы»: мастер-классы с участием семей.
Детский досуговый центр «Теремок»
13.00 – 16.00
«Цветочная феерия»: мастер-класс по изготовлению цветочных композиций, цветочное дефиле, творческие встречи.
Стеклянный павильон
13.00 – 16.00
Арт-пространство: выставка работ студентов отделения дизайна колледжа искусств.
Территория кафе «Мама-кофе»
13.00 – 16.00
Фестиваль настольных игр.
Поляна за теннисными кортами
13.00 – 16.00
Концерт бардовской песни.
Танцплощадка
13.00 – 16.00
Концерт хореографических коллективов города.
Южный берег озера Верхнее
19.00 – 21.00
Праздничная развлекательная программа: DJ-шоу, MS-шоу, фейерверк.
9 сентября
- Площадка «Сахалинская ярмарка» (Мира, 106а)
11.00 – 15.00
Фестиваль «Остров-рыба»: концертная программа, угощение, ярмарка, тематические экскурсии.